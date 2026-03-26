TORONTO, le 26 mars 2026 /CNW/ - Souhaitons un très joyeux anniversaire à nos Timbits adorés des Canadiens!

Tim Hortons célèbre le 50e anniversaire du lancement des Timbits, qui a eu lieu en 1976, avec une boîte spéciale de 50 Timbits en édition limitée, qui sera déployée dans les restaurants partout au pays dans les prochains jours.

Les TimbitsMD de Tim Hortons® fêtent leurs 50 ans! TimMD célèbre cet événement marquant avec une boîte de 50 Timbits en édition limitée (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Il y a cinquante ans, une petite bouchée de beigne a donné naissance à quelque chose de bien plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Les Timbits sont devenus un classique que les Canadiens savourent ensemble lors de moments spéciaux en famille et entre amis, que ce soit dans la voiture lors d'un voyage, dans les gradins de l'aréna ou sur le terrain après un match de soccer », affirme Axel Schwan, président de Tim Hortons.

« Nous sommes incroyablement fiers que les Timbits soient au cœur de moments spéciaux et nous avons hâte de perpétuer cette tradition pour les 50 prochaines années. »

Bien que les Timbits existent depuis un demi-siècle, ils restent incroyablement populaires. En effet, les ventes de Timbits au Canada ont été plus élevées en 2025 que pour toute autre année jamais enregistrée! La variété de Timbits classique la plus populaire au Canada l'an dernier a été, et ce, depuis plusieurs années, le Timbit au chocolat glacé.

En 2025, Tim a lancé deux nouvelles variétés de Timbits avec garniture : gâteau au fromage aux bleuets et crème brûlée. Restez à l'affût pour le lancement de nouvelles variétés de Timbits, dans un Tim Hortons près de chez vous plus tard cette année!

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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