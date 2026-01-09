OTTAWA, ON, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Malgré l'incertitude qui continue de peser sur l'économie canadienne, les mesures de relance gouvernementales, la reprise de l'investissement des entreprises, l'amélioration de la confiance des consommateurs et le règlement des différends commerciaux devraient soutenir la croissance. C'est ce que révèle une nouvelle étude du Conference Board du Canada. Le produit intérieur brut (PIB) devrait avoir progressé de 1,7 % en 2025 et augmenter de 1,3 % supplémentaires en 2026.

« Les négociations entourant l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, prévues plus tard en 2026, pourraient soit stimuler, soit freiner la croissance. Cela dit, nous sommes convaincus que le plus récent budget fédéral stimulera l'activité économique, indique Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada. Dans l'ensemble, le budget devrait améliorer les perspectives de croissance dans tous les secteurs de l'économie, notamment le commerce, l'investissement, le logement et la consommation. »

Le marché du travail canadien devrait amorcer l'année 2026 sur des assises relativement solides, soutenu par l'élan observé récemment. Toutefois, le ralentissement de la croissance démographique - attribuable à la réduction des seuils d'immigration - combiné aux compressions prévues des effectifs dans la fonction publique fédérale, devrait tempérer la création d'emplois au second semestre de 2026 et en 2027.

Malgré une légère amélioration de l'abordabilité sur le marché de la revente et un nombre élevé de mises en chantier, le marché de l'habitation au Canada demeure confronté à des défis de taille. En effet, l'incertitude économique, la croissance démographique plus lente et la dynamique du marché du travail exercent des pressions tant sur les acheteurs que sur les constructeurs. Par conséquent, l'activité sur le marché du logement devrait ralentir au cours des prochaines années.

Après avoir fait preuve de résilience cette année, l'économie américaine montre désormais certains signes d'affaiblissement. La paralysie gouvernementale a freiné la croissance aux troisième et quatrième trimestres de 2025. Toutefois, la hausse de l'inflation et du taux de chômage à la suite des mesures tarifaires annoncées demeure la principale source de préoccupation. Le Conference Board du Canada prévoit que l'économie américaine progressera de 1,8 % en 2025 et de 1,7 % en 2026.

Les perspectives d'exportation demeurent moroses, alors que les tarifs douaniers et les tensions commerciales continuent d'avoir un effet négatif sur les résultats, particulièrement dans un contexte de ralentissement de la demande américaine. Selon toute vraisemblance, les différends commerciaux s'apaiseront vers la fin de 2026, mais la reprise pourrait être inégale si des secteurs clés restent assujettis à des droits de douane.

L'investissement des entreprises a vacillé en 2025, freiné par les tarifs douaniers américains et l'incertitude économique. À compter de 2026, des politiques favorables et des initiatives gouvernementales dans les secteurs de la défense, de l'énergie et des transports devraient relancer la croissance de l'investissement. Les investissements dans les structures non résidentielles devraient afficher les gains les plus marqués.

