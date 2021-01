Les téléviseurs Smart de LG seront dotés de la plateforme de jeux vidéo infonuagique Stadia d'ici la fin de 2021

LG démontre son engagement à prendre en charge des jeux de qualité supérieure sur ses écrans de pointe, rendus encore plus attrayants par leur résolution 4K et leur son ambiophonique 5.1 pour les utilisateurs de Stadia Pro. Les clients pourront ainsi jouer instantanément à des jeux à succès de Stadia, comme Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin's Creed : Valhalla et Watch Dogs: Légion , en utilisant simplement une manette Stadia et n'auront pas besoin d'utiliser de matériel supplémentaire ni de télécharger de jeux.

LG prévoit lancer le nouveau service au cours du second semestre de 2021 sur les téléviseurs Smart de LG sous la forme d'une application que les clients pourront télécharger sur la Boutique de contenu LG dans les pays où Stadia est offerte. Stadia propose déjà plus de 130 jeux, et d'autres jeux sont ajoutés régulièrement. Les joueurs peuvent acheter des jeux séparément ou jouer gratuitement à des jeux offerts pendant une durée limitée par l'entremise d'un abonnement à Stadia Pro, qui offre également des rabais exclusifs et une résolution allant jusqu'à 4K. Les jeux passionnants de la plateforme Stadia, le son ambiophonique immersif à 5.1 canaux, la résolution 4K HDR et la fréquence d'image à 60 ips en font un choix incontournable pour tous ceux et celles qui veulent vivre une expérience de jeu exceptionnelle sans acquérir une console de jeu particulière et coûteuse.

Et quand il s'agit de jeux vidéo, il est difficile de battre la combinaison avancée des téléviseurs OLED de LG et de la plateforme Stadia. Les pixels autoéclairés des téléviseurs OLED de LG garantissent une qualité d'image HDR hors pair avec des noirs profonds et des couleurs extrêmement précises. LG a été la première entreprise à lancer des téléviseurs OLED 4K compatibles avec la technologie HDR en 2015. Le contenu affiché sur les téléviseurs OLED de LG, qu'il soit diffusé en continu ou stocké sur un périphérique externe, tire parti du temps de réponse rapide de 1 ms de l'écran et d'un retard d'affichage incroyablement faible sans perte de qualité d'image.

« En prenant en charge la plateforme Stadia, nous démontrons que nous accordons de plus en plus d'importance aux jeux vidéo, confie Lee Sang-woo, vice-président principal de la stratégie commerciale de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics. Stadia change la façon dont les gens accèdent à leurs jeux préférés. En intégrant Stadia à notre plateforme webOS, nous démontrons un engagement solide envers l'application. »

Parfaits pour les jeux vidéo, les téléviseurs OLED de LG, les nouveaux téléviseurs QNED Mini Del de LG (dotés de la technologie de couleur NanoCell Quantum exclusive à LG et du principe de rétroéclairage à mini DEL) et les téléviseurs NanoCell améliorés de LG seront présentés dans le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021, à partir du 11 janvier.

* Au moment du lancement, la plateforme Stadia n'était offerte que sur les téléviseurs Smart de LG dotés de la plateforme webOS 6.0. Les téléviseurs webOS 5.0 de LG deviendront compatibles avec le service plus tard dans l'année.

