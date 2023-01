Avec la plus récente technologie de télévision de LG, la mise à jour du webOS et des fonctions de personnalisation améliorées, le nouveau téléviseur OLED evo de LG est prêt à impressionner.

LAS VEGAS, le 2 janv. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) a dévoilé ses modèles de téléviseurs 2023, avec en vedette sa gamme de téléviseurs OLED la plus avancée à ce jour. Offrant une qualité d'image autoéclairée exceptionnelle, de puissantes technologies de traitement d'image et une plateforme webOS améliorée qui présente encore plus de fonctions et de services intelligents, les plus récents téléviseurs OLED de LG rehaussent l'expérience visuelle comme seuls ces modèles peuvent le faire.

Les téléviseurs OLED 2023 de LG dévoilés au CES 2023 rehaussent l’expérience de visionnement grâce à une qualité d’image exceptionnelle et une personnalisation accrue. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Dix ans après le lancement du tout premier téléviseur OLED à grand écran, LG continue de dominer le marché des téléviseurs haut de gamme. Les téléviseurs OLED de pointe de LG ont été lauréats de prix de l'innovation du CES pendant 11 années consécutives et n'ont cessé d'évoluer au fil du temps afin de procurer une valeur sans cesse croissante aux consommateurs. Les téléviseurs OLED de LG sont réputés pour leur qualité d'image exceptionnelle. Ils produisent des couleurs vives et précises avec des noirs profonds, et offrent un rapport de contraste infini pour des images remarquablement réalistes.

En plus de concevoir des expériences visuelles plus immersives, la technologie d'autoéclairage de LG a permis à l'entreprise de créer des téléviseurs aux formes sans précédent et visuellement remarquables, y compris des nouveautés sur le marché telles que le modèle enroulable SIGNATURE OLED R de LG et le modèle souple OLED Flex de LG. Doublement récompensé par des prix de l'innovation du CES 2023, le modèle OLED Flex de LG a remporté le prix de la meilleure innovation dans la catégorie des jeux.

Les plus récents téléviseurs OLED evo des séries Z3, G3 et C3 représentent le fer de lance de la gamme OLED 2023. Ces nouveaux modèles améliorés affichent une luminosité et une précision des couleurs supérieures ainsi qu'une clarté et des détails impressionnants grâce à la précision et aux performances de la technologie OLED evo de LG et du nouveau processeur α9 IA de 6e génération.

Le plus récent processeur de la série Alpha se sert de la technologie d'apprentissage profond assisté par l'intelligence artificielle la plus sophistiquée de LG pour garantir une qualité d'image et de son exceptionnelle. La fonctionnalité Image IA Pro offre désormais une mise à l'échelle améliorée pour assurer une meilleure clarté, ainsi qu'une reproduction tonale dynamique supérieure, qui permet de révéler la profondeur et les détails de chaque image. La fonctionnalité Image IA Pro intègre également une technologie de traitement de l'image qui détecte et affine les objets importants, comme les visages, pour leur donner une qualité HDR plus réaliste. En plus de mieux ajuster la reproduction de l'image, le processeur α9 IA de 6e génération alimente la fonctionnalité Son IA Pro de LG, qui aide les téléspectateurs à se plonger dans l'action en diffusant un son ambiophonique virtuel 9.1.2 à partir du système de haut-parleurs intégrés du téléviseur.

Comme autre amélioration significative de la série OLED evo G3 de cette année, notons le mode ultralumineux maximal de LG, qui intègre une toute nouvelle architecture de contrôle de la lumière ainsi que des algorithmes d'amplification de la lumière pour accroître la luminosité jusqu'à 70 %1. La luminosité est cartographiée et contrôlée pixel par pixel, ce qui donne des images plus nettes et plus réalistes.

Les modèles G3 OLED evo 2023 de LG bénéficient également d'une mise à niveau esthétique grâce à l'introduction d'une conception murale impeccable. Ne laissant aucun espace visible lorsqu'ils sont fixés au mur, les modèles de 2023 apportent style et élégance au salon.

En outre, LG continue d'utiliser son leadership technologique, non seulement pour créer des produits et des services destinés à améliorer la qualité de vie, mais en plus, les téléviseurs OLED 2023 de LG sont conçus en ayant l'environnement en tête. De leur production à leur élimination, ces produits ont ainsi un cycle de vie durable. Les téléviseurs OLED de LG n'ont pas d'unité de rétroéclairage, ce qui signifie que chaque téléviseur nécessite moins de matériaux qu'un téléviseur à DEL classique. De plus, de nombreux composants sont fabriqués à partir de plastiques recyclés, et les téléviseurs sont même expédiés dans des emballages écologiques fabriqués à partir de matériaux recyclables et en impression monochrome. Plus agréables pour les yeux, tous les téléviseurs OLED 2023 de LG ont été certifiés à faible lumière bleue par TÜV Rheinland et sans scintillement par UL Solutions.

Les téléviseurs OLED de LG proposent également une expérience utilisateur renouvelée et plus personnalisée en 2023. Dotés de la plus récente version du webOS, les modèles de 2023 présentent une nouvelle page d'accueil, une interface utilisateur repensée qui offre une multitude d'options de personnalisation et plus de commodité que jamais. Les nouvelles « cartes rapides » permettent aux utilisateurs d'accéder facilement au contenu et aux services qu'ils utilisent le plus. Ces cartes sont toutes regroupées en catégories logiques telles que Bureau à domicile, Jeux, Musique et Sports. Le webOS de LG, plus sophistiqué, permet à tous les utilisateurs du téléviseur de bénéficier de recommandations personnalisées adaptées à leurs propres préférences, qui sont déterminées en fonction de l'historique et des habitudes de visionnement.

Pour personnaliser encore davantage l'expérience de l'utilisateur, le téléviseur OLED de LG est doté de la fonctionnalité AI Concierge, qui fournit à chaque utilisateur une liste de choix de contenus sélectionnés en fonction de son utilisation passée et de ses demandes de recherche, et lui propose une sélection de contenus tendance à parcourir.

Conçus pour faire vivre des expériences de cinéma maison de première classe, les téléviseurs OLED de LG continuent de prendre en charge les capacités d'amélioration de l'image et du son de Dolby Vision et Dolby Atmos. De plus, les téléviseurs 2023 de LG sont parfaitement compatibles avec les plus récentes barres de son de LG, qui offrent un son ambiophonique multicanal exceptionnel avec une qualité IMAX améliorée grâce à DTS:X. Le téléviseur et la barre de son de LG se combinent également pour offrir la fonctionnalité WOW Orchestra3, qui tire parti des canaux audio des deux produits pour produire un son plus fort et plus immersif.

Comme on pouvait s'y attendre, les modèles OLED 2023 de LG prennent en charge un vaste éventail de fonctions compatibles avec la norme HDMI 2.1a. Ils sont également les premiers téléviseurs à être certifiés par l'organisation HDMI pour la technologie « Quick Media Switching VRR (QMS-VRR) » récemment annoncée. Cette technologie peut éliminer « l'écran noir » momentané qui se produit parfois lors du passage de contenus lus à partir de différents appareils connectés par les ports HDMI 2.1a du téléviseur4.

Écrans de jeu ultimes, les téléviseurs OLED autoéclairés de LG offrent un temps de réponse de 0,1 milliseconde, un faible retard d'affichage et jusqu'à quatre ports HDMI 2.1a. Les téléviseurs OLED de LG sont également équipés de l'optimiseur de jeu, qui permet aux utilisateurs de sélectionner des fonctions du jeu, telles que les préréglages d'affichage par genre de jeu, et de basculer rapidement entre elles. Les réglages pour la prise en charge de G-SYNCMD, la technologie FreeSyncMC Premium et le taux de rafraîchissement variable (TRV) sont facilement accessibles dans l'optimiseur de jeux.

Les téléviseurs OLED 2023 de pointe de LG seront présentés lors du CES 2023, du 5 au 8 janvier, au kiosque de LG (no 15501 du hall central du Centre des congrès de Las Vegas). Ne manquez pas les nouveautés passionnantes de LG lors du CES grâce au mot clé #LGCES2023 sur les médias sociaux.

1 S'applique aux modèles G3 de 55, 65 et 75 pouces. 2 S'applique uniquement aux modèles de la série G. 3 Sera intégrée dans une mise à jour logicielle. 4 Uniquement disponible lors de l'utilisation de périphériques sources certifiés HDMI 2.1 QMS VRR.



