Les téléviseurs LG Objet (modèle 65Art90) et LG StanbyME (modèle 27Art10), deux innovations qui se démarquent de la conception d'affichage conventionnelle pour offrir une nouvelle valeur et une nouvelle expérience utilisateur, sont au cœur de cette gamme révolutionnaire. Avec leurs caractéristiques et leur fonctionnalité sans précédent, ces produits distinctifs sont les solutions idéales pour les foyers multifonctionnels d'aujourd'hui, où le travail, l'apprentissage, le divertissement et la détente font tous partie du quotidien.

Tout comme une œuvre d'art, le téléviseur LG Objet se fond harmonieusement dans toute pièce avec son style minimaliste et son utilisation subtile de couleurs neutres, apportant une touche raffinée immédiate et une harmonie visuelle à tout espace intérieur. Le téléviseur LG Objet s'adapte aux différents besoins des utilisateurs par une simple pression sur un bouton de la télécommande LG incluse pour soulever ou abaisser un revêtement en tissu selon les désirs du téléspectateur. L'utilisateur peut choisir d'abaisser la surface en tissu pour dévoiler complètement l'écran pour une expérience visuelle optimale ou choisir d'en masquer une partie pour ne visualiser que certaines fonctions selon ses goûts.

En mode Plein écran, le panneau OLED evo de 65 pouces du téléviseur LG Objet et son processeur de pointe offrent une expérience de visionnement époustouflante et donnent vie à tout genre de contenu produisant une expression de couleurs précises et un contraste exceptionnel. Avec sa superbe qualité d'image, le téléviseur haut de gamme est doté d'un système audio de 80 W à 4,2 canaux qui produit un son semblable à celui d'une salle de cinéma pour assurer une immersion complète du téléspectateur. Lorsqu'il est réglé en mode Vue en ligne, le téléviseur tient les utilisateurs informés tout au long de la semaine avec les fonctions date et heure, peut se transformer en un lecteur de musique pratique ou afficher une sélection d'images exclusives sur l'espace ou la nature lorsqu'il est réglé en mode Galerie. 1

La housse interchangeable en tissu, qui distingue le téléviseur LG Objet de tous les autres téléviseurs actuellement sur le marché, est un produit de Kvadrat, un innovateur danois du textile. Les trois couleurs disponibles - beige, séquoia et vert - ont toutes été soigneusement sélectionnées pour leur capacité à s'associer à une large palette de couleurs et à s'intégrer à une gamme de motifs intérieurs.

L'installation est aussi élégante et simple que la conception du téléviseur Objet lui-même. Mince mais robuste, le téléviseur est conçu pour être placé contre un mur à faible angle allant jusqu'à 5 degrés, tout comme un tableau de maître exposé dans une galerie moderne. Le cadre du téléviseur permet de connecter facilement des appareils externes, comme un décodeur ou une console de jeu, tout en conservant ses lignes pures et contemporaines. Le téléviseur peut même être installé le long du mur pour une intégration maximale dans son espace de vie. 2

L'autre innovation de la nouvelle gamme de téléviseurs Lifestyle de LG, le LG StanbyME, est le compagnon idéal pour les habitudes de visionnement de la télévision d'aujourd'hui. Le centre de divertissement unique en son genre est un téléviseur privé sans fil doté d'une batterie intégrée et d'un support mobile muni de roues dissimulées qui permet un visionnement pendant trois heures avant d'être rechargé. LG StanbyME peut être facilement déplacé d'une pièce à l'autre et procure ainsi la liberté de visionnement. Qui plus est, son format d'affichage de 27 pouces est idéal non seulement pour les films, les émissions de télévision et le contenu vidéo en continu, mais aussi pour les vidéoconférences avec les membres de la famille et les collègues, ainsi que pour les conférences en ligne.

LG StanbyME offre une commodité et un confort de visionnement inégalés grâce à sa conception ergonomique. L'utilisateur peut faire pivoter, incliner ou tourner l'écran en mode paysage et portrait. La hauteur peut être ajustée, ce qui permet au téléspectateur de personnaliser la position en fonction du scénario d'utilisation, assurant ainsi un confort optimal lorsqu'il est couché au lit, qu'il est en train de faire à manger dans la cuisine ou de se prélasser sur le canapé du salon. La diffusion en continu du LG StanbyME est un jeu d'enfant grâce à la mise en miroir de l'écran à partir d'un cellulaire qui fonctionne sans heurt avec les tout derniers téléphones intelligents Android et iOS et NFC. Un support amovible permet à l'utilisateur de placer un téléphone sur le dessus du LG StanbyME, ce qui est une solution rapide et sécurisée pour les appels vidéo, les cours en ligne et le contenu en continu. Les utilisateurs peuvent également connecter leur ordinateur portatif ou leur ordinateur personnel à StanbyME au moyen d'une connexion filaire (USB, HDMI) ou sans fil.

Les options de contrôle intuitives, y compris la reconnaissance à distance, tactile et gestuelle, offrent une convivialité encore plus grande au LG StanbyME. L'interface utilisateur conçue spécifiquement pour ce produit est unique en son genre et adaptée à l'expérience de visionnement du téléspectateur. Comme son alter ego le téléviseur Lifestyle, le LG StanbyME a une conception moderne et discrète qui complète une grande variété de décors. Doté d'un revêtement arrière au tissu texturé et de couleur beige pur exclusif, le téléviseur apporte une sensation chaleureuse et naturelle à tout espace. Lorsqu'il n'est pas utilisé comme téléviseur, LG StanbyME peut aider à créer l'ambiance en affichant de belles œuvres d'art, des photos ou un calendrier avec une horloge.

Soyez parmi les premiers à voir ces téléviseurs Lifestyle de LG au CES 2022 en visitant www.LG.com/CES2022 le 4 janvier à 8 h (HNP).

1 La sélection de Galerie en mode Vue en ligne appelle automatiquement le mode plein écran. 2 L'installation le long du mur nécessite un accessoire distinct. Retirer le support fourni avec le téléviseur LG Objet avant l'utilisation.

À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Home Entertainment Company est un chef de file de l'industrie des téléviseurs et des systèmes audio-vidéo et un innovateur reconnu mondialement pour son leadership dans le domaine des téléviseurs OLED, qui révolutionne la catégorie des téléviseurs haut de gamme. LG s'engage à améliorer la vie des clients avec des produits de divertissement maison novateurs grâce à des téléviseurs OLED primés et des téléviseurs Mini LED QNED dotés d'une technologie NanoCell Quantum Dot et de solutions de son élaborées en partenariat avec Meridian Audio. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : LG Electronics, Inc. : Ken Hong, +82 2 3777 3626, [email protected], www.LGnewsroom.com; Jenny Shin, +82 2 3777 3692, [email protected], www.LGnewsroom.com; LG Electronics Canada, Inc. : Shari Balga, Cellulaire : 647-261-3603, [email protected]