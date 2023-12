De l'éducation aux jeux occasionnels, en passant par l'art et le bien-être, les téléviseurs intelligents de LG offrent des expériences remplies de plaisir, d'épanouissement personnel et d'engouement pour tous.

SÉOUL, South Korea, le 21 déc. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) présente une série de nouvelles applications offertes sur les téléviseurs intelligents de la marque pour répondre aux préférences et aux intérêts individuels des utilisateurs. Cette vaste sélection de services est pratique et facilement accessible sur le grand écran à la maison, ce qui permet d'enrichir les différents modes de vie en s'amusant et en se divertissant.

Pour aider des personnes de tous les âges dans leur parcours d'apprentissage tout au long de la vie, les nouveaux services de téléviseur intelligent de LG tiennent compte des besoins d'apprentissage et du désir de connaissance et d'épanouissement personnel de chacun. Un ajout important aux services est Udemy, un marché de perfectionnement des compétences et une plateforme d'apprentissage en ligne de premier plan. Udemy, qui a fait sa première apparition sur les téléviseurs de LG, offre aux individus et aux organisations une méthode flexible et efficace pour perfectionner leurs compétences en offrant un accès à plus de 200 000 cours sur plus de 3 000 sujets dans plus de 75 langues. Udemy, qui a déjà fait ses preuves avec plus de 67 millions d'apprenants, permet à ses utilisateurs de valider leurs réalisations et de célébrer leurs succès grâce aux connaissances qu'ils ont acquises. La plateforme obtient régulièrement des scores élevés en matière de satisfaction des utilisateurs. De plus, elle propose un vaste éventail de cours créés par plus de 70 000 instructeurs du monde entier et adaptés au perfectionnement personnel et professionnel des utilisateurs, qui vont de la programmation et de la science des données au leadership et au renforcement de l'esprit d'équipe. Les recommandations de cours sont personnalisées en fonction de chaque utilisateur, et ce, grâce à la puissance des systèmes d'intelligence artificielle, qui analysent et mettent en correspondance les intérêts et les objectifs uniques des apprenants.

Les téléviseurs intelligents de LG offrent également des plateformes d'apprentissage captivantes pour les enfants. ABCmouse est une solution d'apprentissage numérique complète, validée par la recherche et destinée aux enfants de 2 à 8 ans, qui propose des milliers d'activités d'apprentissage pour les jeunes. Conçue par des experts en éducation, la plateforme ABCmouse permet aux enfants d'explorer un programme qui englobe toutes les matières scolaires principales, y compris la lecture et les langues, les mathématiques, les sciences, la santé, les études sociales, l'art et la musique, sur un téléviseur intelligent de LG. Les jeunes apprenants peuvent également opter pour un apprentissage interactif grâce au contenu éducatif numérique de The Pinkfong Company, qui présente des chansons et des histoires captivantes mettant en scène les personnages bien-aimés Pinkfong et Baby Shark. De plus, la prochaine application Baby Shark World for Kids sur la plateforme webOS de LG promet diverses expériences, notamment le développement des compétences linguistiques, l'acquisition de saines habitudes, le chant et la danse, ainsi que des films en version cinéma - le tout dans une interface optimisée pour votre téléviseur.

Les téléviseurs intelligents de LG rehaussent davantage l'expérience de divertissement en vous offrant une variété de jeux occasionnels. Retrouvez les meilleurs produits de Volley, l'un des principaux créateurs de jeux d'IA vocale tels que Song Quiz, The Prize is Right et Jeopardy!, directement sur le grand écran des téléviseurs intelligents de LG. Anipang Match, un jeu de casse-tête occasionnel conçu par Wemade Play, intègre un modèle de jeu pour gagner de l'argent sur la plateforme de jeu fondée sur des chaînes de blocs WEMIX PLAY, ravissant les utilisateurs avec ses personnages adorables et ses précieuses pièces de récompense. Ce jeu fait ses débuts sur les téléviseurs; le grand écran ainsi que la télécommande Magic de LG offriront une expérience de jeu plus immersive et plus intuitive.

Les fonctionnalités et les services les plus récents offerts sur les téléviseurs intelligents de LG s'adaptent aux différents styles de vie et aux préférences de chacun. Les utilisateurs peuvent donner la priorité à leur santé et à leur bien-être grâce à Alo Moves, une plateforme de bien-être holistique primée, créée par la célèbre marque d'athlétisme Alo Yoga, qui propose des programmes de yoga, de conditionnement physique, de pleine conscience, de soins personnels et de nutrition dirigés par des experts pour tous les niveaux. La plateforme est hyperpersonnalisée et recommande des cours en fonction des objectifs et des intérêts des utilisateurs. Avec Saatchi Art et Daily Art Story, une maison se transforme sans effort en galerie d'art captivante avec des collections d'œuvres d'art sélectionnées par des professionnels. De plus, grâce aux technologies développées par la société DASVERSE, chef de file des plateformes d'art numérique, les téléviseurs intelligents de LG offrent une qualité visuelle époustouflante qui donne vie aux œuvres d'art.

