QINGDAO, Chine, 19 février 2025 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, renforce sa capacité concurrentielle au sein du marché mondial. Les expéditions mondiales de téléviseurs d'Hisense ont atteint 29,14 millions d'unités en 2024, ce qui représente 14 % des parts de marché mondiales, selon les données de l'institut d'études de marché international de premier plan Omdia. L'entreprise s'est classée au deuxième rang mondial de 2022 à 2024, devenant le seul fabricant de téléviseurs à connaître une croissance continue pendant sept années consécutives.

Les téléviseurs d’Hisense se classent au deuxième rang mondial. (PRNewsfoto/Hisense)

Hisense a renforcé sa position de chef de file mondial sur le marché des téléviseurs grand écran. Hisense se classe au premier rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs de 75 po et plus, avec une part de marché de 19,8 %. Dans le secteur des téléviseurs à écran ultra-large, Hisense détient une part de marché dominante de 30,3 % pour les modèles de 98 po et plus, et une part de marché impressionnante de 58,8 % pour les modèles de 100 po et plus, ce qui lui a également permis d'occuper la première position mondiale. Selon GFK et Circana, les téléviseurs d'Hisense figurent au premier rang dans des pays comme le Japon, l'Australie, l'Afrique du Sud et la Slovénie.

Le succès continu d'Hisense dans un marché hautement concurrentiel est attribuable à son engagement à l'égard de la technologie centrée sur l'utilisateur et à la qualité ultime, afin d'améliorer la vie quotidienne des clients. Produit phare de la technologie d'Hisense, le téléviseur à DEL TriChroma de 116 po est doté de la technologie d'affichage de gradation locale RGB. Propulsé par la technologie Hi-View AI Engine X, il utilise des fonctions axées sur l'IA comme AI Peak Brightness et la technologie d'affichage de gradation locale RGB pour assurer des réglages en temps réel, créant des éléments visuels vivants. Pour Hisense, l'IA est la force motrice de l'innovation, améliorant les expériences de visionnement et l'efficacité énergétique.

L'engagement inébranlable d'Hisense à l'égard de l'innovation et de la satisfaction de la clientèle a renforcé sa position de chef de file mondial du marché des téléviseurs. En tirant parti de technologies de pointe et de partenariats stratégiques, Hisense continue d'améliorer l'expérience de visionnement et d'établir des normes dans l'industrie. En ce qui concerne l'avenir, Hisense est bien placée pour soutenir sa croissance et demeurer un choix de premier plan pour les consommateurs du monde entier.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions totales de téléviseurs de 2022 à 2024, et au premier rang dans le secteur des téléviseurs de plus de 100 po de 2023 à 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

