OTTAWA, ON, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Les membres de l'unité des techniciennes et techniciens et des employées et employés auxiliaires de Bell ont voté en faveur de la ratification d'une nouvelle convention collective qui leur assure davantage de postes à temps plein et des hausses salariales.

« Des conventions comme celle-ci démontrent qu'Unifor et Bell savent coopérer quand c'est nécessaire, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Les techniciennes et les techniciens ont soumis des propositions ambitieuses pour améliorer leurs conditions de travail. Même si nous n'avons pas obtenu tout ce que nous demandions, c'est un bon contrat de travail qui garantit l'équité et la stabilité pour les techniciennes et les techniciens. »

Cette nouvelle convention, d'une durée de quatre ans, n'est assortie d'aucune concession et a été conclue le 13 novembre 2024, après des mois de négociations entre le syndicat et l'entreprise. Elle prévoit une hausse salariale de 4,80 $ l'heure pour toutes les classes sur la durée de la convention, ce qui représente une augmentation moyenne de 10 000 $ au cours de cette période.

La convention soutient également les récentes embauches en reclassant toutes les travailleuses et tous les travailleurs à temps partiel régulier au statut de travailleuses et travailleurs à temps plein régulier.

« Cette entente est avantageuse pour les techniciennes et les techniciens, car elle protège leur travail, rétrécit l'échelle salariale et améliore la représentation et les avantages sociaux, a indiqué Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Je tiens à féliciter les membres techniciennes et techniciens et je suis convaincu que nous poursuivrons sur cet élan avec les milliers d'autres membres d'Unifor qui s'apprêtent à négocier avec Bell en 2025. »

L'unité des techniciennes et techniciens de Bell comprend quelque 2 900 travailleuses et travailleurs, regroupés au travers de 32 sections locales en Ontario et au Québec. Les membres visés par cette entente travaillent comme techniciennes et techniciens ainsi que vérificatrices et vérificateurs et accomplissent diverses tâches comme la réparation de câbles pour le réseau de Bell, ainsi que l'entretien et la réparation dans les bureaux centraux du réseau et de la clientèle commerciale.

La nouvelle convention collective a permis de rétablir les avantages sociaux après le départ à la retraite, ce qui est particulièrement important puisque 600 offres d'incitation à la retraite seront annoncées pendant la durée de la convention.

Des améliorations ont également été apportées à la sécurité de l'emploi, à l'allocation pour l'achat de chaussures, aux primes de poste, aux indemnités journalières, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et de règlement des griefs.

Unifor représente plus de 19 000 travailleuses et travailleurs des télécommunications à BCE Inc. et ses filiales.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les grands secteurs de l'économie. Unifor milite pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Le Syndicat Unifor

