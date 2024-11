OTTAWA, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Unifor a conclu une entente de principe avec Bell Canada dans le cadre des négociations concernant l'unité des techniciennes et techniciens de Bell réparties au Québec et en Ontario.

« Les membres de cette unité de négociation permettent à Bell de poursuivre ses activités en assurant l'entretien des systèmes de télécommunications essentiels, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Ils offrent à l'employeur leur expertise et leur professionnalisme, et leur comité de négociation a présenté ces mêmes valeurs lors de cette ronde de négociations. »

Les membres du comité de négociation des techniciennes et techniciens à Bell posent à côté de l’enseigne d’Unifor lors d’une pause dans les négociations. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

L'entente de principe, conclue le 13 novembre 2024, est recommandée à l'unanimité par le comité de négociation. Aucun détail ne sera dévoilé avant que l'entente de principe ne soit soumise au vote des membres lors des prochaines assemblées de ratification.

L'unité des techniciennes et techniciens de Bell comprend quelque 2 900 travailleuses et travailleurs, regroupés au travers de 32 sections locales en Ontario et au Québec. Ils travaillent comme techniciennes et techniciens ainsi que vérificatrices et vérificateurs et accomplissent diverses tâches comme la réparation de câbles pour le réseau de Bell, ainsi que l'entretien et la réparation dans les bureaux centraux du réseau et de la clientèle commerciale.

Unifor représente plus de 19 000 travailleuses et travailleurs des télécommunications à BCE et dans ses filiales.

« J'aimerais féliciter les membres ainsi que les dirigeantes et dirigeants des sections locales d'avoir conclu une entente, a ajouté Len Poirier, secrétaire-trésorier national d'Unifor. Les techniciennes et techniciens savent comment bien faire le travail, et c'est aussi ce qu'a fait leur comité de négociation. »

« Au cours de la nouvelle année, des milliers d'autres membres d'Unifor dans le secteur des télécommunications s'assoiront également à la table de négociation pour protéger de bons emplois et un système de télécommunication au service de la prochaine génération de travailleuses et travailleurs et de la population canadienne », a indiqué Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour toute demande des médias en anglais, communiquez avec Sarah McCue, représentante aux communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au numéro 416-458-3307 (cellulaire); Pour toute demande des médias en français, communiquez avec Véronique Figliuzzi, représentante aux communications d'Unifor Québec, à l'adresse [email protected].