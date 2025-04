OTTAWA, ON, le 23 avril 2025 /CNW/ - Les nouvelles données de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) révèlent que la grande majorité (88 %) des agriculteurs du pays estiment que le Canada devrait renforcer ses liens commerciaux avec d'autres partenaires que la Chine et les États-Unis en raison des tensions commerciales croissantes.

Les contre-tarifs imposés par la Chine sur les produits agricoles et les produits de la mer canadiens touchent environ un tiers (36 %) des PME agricoles du pays, dont près d'une sur quatre (23 %) est directement touchée.

« Tandis que le feu des projecteurs s'est principalement tourné vers la guerre tarifaire avec les États-Unis, les agriculteurs canadiens ont été aussi touchés par des tarifs douaniers imposés par la Chine. Ces tarifs, visant l'huile et la farine de canola, les pois ainsi que certains produits du porc, du poisson et des fruits de mer, ont eu un impact encore plus important que ceux imposés par les États-Unis. Ces producteurs ont besoin d'une attention et d'un soutien accrus. Alors qu'environ une PME agricole sur quatre a déjà pris des mesures pour atténuer l'impact des tarifs, seulement 10 % d'entre elles estiment que les gouvernements en font suffisamment pour soutenir les entreprises touchées », affirme Juliette Nicolaÿ, analyste des politiques bilingue à la FCEI.

La FCEI demande à Ottawa de prendre des mesures urgentes pour contrer ce traitement injuste. Dans une lettre envoyée au gouvernement fédéral, elle l'exhorte à réduire le fardeau fiscal et réglementaire qui pèse sur les PME agricoles, à veiller à ce que les programmes de soutien répondent adéquatement à l'ampleur du défi actuel et à aider ces entreprises à s'orienter vers de nouveaux marchés.

« Les États-Unis et la Chine sont des marchés très importants pour les entreprises agricoles. À cause des perturbations commerciales, nos entreprises agricoles risquent d'avoir des stocks invendus et perdent des acheteurs étrangers. Sans oublier l'incertitude actuelle qui rend difficile la planification pour l'avenir. Le gouvernement doit soutenir l'industrie agricole et s'assurer d'adopter des politiques pouvant améliorer le climat des affaires pour toutes les PME canadiennes », ajoute Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Méthodologie

Sondage FCEI Votre Voix -- avril 2025 lancé le 10 avril 2025 (en cours). Résultats en date du 21 avril, basés sur les réponses de 2 021 membres FCEI. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]