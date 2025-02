OTTAWA, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien, dirigé par le Congrès du travail du Canada, tiendra sa troisième réunion d'urgence ce soir pour examiner la question des nouveaux tarifs américains qui entreront en vigueur le 4 mars et discuter d'un plan qui protégera les travailleuses et travailleurs et les collectivités des répercussions économiques.

La présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), Bea Bruske, sera à la disposition des médias pour des entrevues à l'issue de la réunion d'urgence.

DISPONIBILITÉ DES MÉDIAS :

QUI : Bea Bruske, présidente, Congrès du travail du Canada

QUOI : Disponibilité des médias pour la réunion d'urgence sur les tarifs américains

QUAND : le 26 février 2025

OÙ : Bea Bruske se trouve à Ottawa et la réunion sera tenue virtuellement

Principaux points politiques à discuter lors de la réunion du Conseil canadien :

Mesures immédiates de l'assurance-emploi pour protéger les emplois et les revenus.

Cesser les compressions dans la fonction publique et un plan visant à accroître le soutien aux programmes d'apprentissage de métiers.

Mesures nécessaires pour lutter contre la cupidité des entreprises, maintenir les produits de première nécessité et les aliments à des prix abordables et empêcher le gonflement abusif des prix.

Renforcer les industries nationales, réduire la dépendance envers le commerce américain et assurer le maintien de bons emplois syndicaux.

Investissements dans les infrastructures essentielles, la santé et l'éducation.

CITATIONS :

« Avec l'entrée en vigueur de ces tarifs, les travailleuses et travailleurs doivent être au cœur de la réponse du Canada », a déclaré Bea Bruske, présidente du CTC. « Il n'y a pas de temps à perdre. Les travailleuses et travailleurs doivent avoir une stratégie audacieuse faisant passer les travailleuses et travailleurs avant tout afin de répondre à cette crise. Les familles sont inquiètes. Les travailleuses et travailleurs s'attendent à plus de leurs gouvernements. Les travailleuses et travailleurs ont besoin de vigoureuses protections des emplois et d'un plan pour protéger les collectivités. »

« Ces tarifs menacent les bons emplois syndicaux et des industries tout entières. Le Canada doit répliquer globalement de façon à renforcer notre économie, réduire la dépendance à l'égard du commerce américain et veiller à ce que les travailleuses et travailleurs ne soient pas laissés pour compte. »

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue avec Bea Bruske, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, CTC, [email protected], 613-526-7426