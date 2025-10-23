OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le Congrès du travail du Canada (CTC) a mis en lumière les enjeux des travailleuses et travailleurs mercredi, en tenant le tout premier grand événement public de la course à la direction du NPD.

Le forum axé sur les travailleuses et travailleurs avant tout a réuni les candidats à la direction Avi Lewis, Heather McPherson, Rob Ashton, Tanille Johnston et Tony McQuail, pour discuter directement des préoccupations travaillistes. Animé par la présidente du CTC Bea Bruske, l'événement a réuni plus de 150 syndicalistes, partisans du NPD et dirigeants syndicaux en personne - et des milliers d'autres en ligne.

« Cette course au leadership vise à bâtir un NPD plus fort, un NPD fondé sur les besoins des travailleuses et travailleurs et prêt à répondre aux besoins des familles partout au pays », a déclaré Bea Bruske.

Alors que les Canadiens sont confrontés à une hausse des coûts, à des emplois de plus en plus précaires et à la guerre commerciale de Trump, les syndicats voient dans la course à la direction une occasion unique de renouveler le lien du parti avec les travailleuses et travailleurs pour lesquels il a été fondé.

« Ce que nous avons entendu de la part des candidates et candidats a été encourageant; un véritable engagement à faire passer les travailleuses et travailleurs avant tout », a ajouté madame Bruske. « Le message est clair : les travailleuses et travailleurs auront une voix forte dans l'avenir politique du Canada. »

Les syndicats du Canada sont déterminés à renforcer le parti et à veiller à ce que les travailleuses et travailleurs continuent de montrer la voie à suivre. Le forum d'hier donne le ton à la course à la direction et affirme que l'avenir du NPD est lié à ses origines dans le mouvement syndical.

Le Congrès du travail du Canada est l'organisation syndicale la plus grande du Canada, représentant plus de 3 millions de travailleuses et travailleurs de syndicats affiliés, fédérations du travail et conseils du travail de partout au pays.

