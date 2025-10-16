OTTAWA, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le mercredi 22 octobre, le Congrès du travail du Canada (CTC) tiendra un forum axé sur les travailleuses et travailleurs avec les candidats officiels à la direction du NPD, un événement de course à la direction officiellement reconnu par le NPD du Canada.

Le forum réunira Avi Lewis, Heather McPherson, Rob Ashton, Tanille Johnston, Tony McQuail pour une série de discussions modérées axées sur leur vision et leur approche du leadership pour le NPD du Canada.

Animé par Bea Bruske, présidente du CTC, chaque candidat disposera de dix minutes pour s'exprimer, offrant ainsi aux électeurs et aux travailleuses et travailleurs l'occasion d'entendre, directement et en détail, comment le ou la prochain•e chef•fe du NPD prévoit d'obtenir des résultats concrets pour les travailleuses et travailleurs.

« Les travailleuses et travailleurs ont bâti ce parti, et les syndicats du Canada sont là pour s'assurer qu'il demeure concentré sur leurs priorités. Ce forum vise à placer les travailleuses et travailleurs au cœur de la conversation sur la direction. » - Bea Bruske, présidente du CTC

QUOI : Forum axé sur les travailleurs et travailleuses avec les candidats à la direction du NPD



QUAND : Mercredi 22 octobre 2025 - de 18 h à 19 h (ouverture des portes à 17 h 30 HE)



OÙ : Le Westin Ottawa - Salle Twenty Two (11, promenade Colonel By, Ottawa) Ou via

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83681751548?pwd=C5emRbJlJRWlvdNrinIsh 0Hb2dqxs.1



RSVP MÉDIAS : Veuillez envoyer un courriel à [email protected] avec votre nom complet et votre affiliation médiatique.





QUI :



MODÉRATRICE

Bea Bruske - Présidente, Congrès du travail du Canada





CANDIDATS À LA DIRECTION DU NPD

Avi Lewis - Journaliste, militant, professeur agrégé

Heather McPherson - Députée du NPD

Rob Ashton - Président, Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWU)

Tanille Johnston - Directrice des programmes communautaires à la First Nations Health Authority, conseillère municipale à Campbell River

Tony McQuail - Agriculteur biologique du comté de Huron

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations médias du CTC, [email protected], 613-526-7426