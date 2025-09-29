AVIS AUX MÉDIAS - Le personnel des postes se fait attaquer : des dirigeants syndicaux participent à un rassemblement pour les services postaux publics à Ottawa

OTTAWA, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le mercredi 1er octobre, Siobhán Vipond et Larry Rousseau, respectivement vice-présidente exécutive et vice-président exécutif du CTC, se joindront à des travailleuses et travailleurs, à des alliés et à d'autres dirigeantes et dirigeants syndicaux afin de revendiquer l'équité, la sécurité d'emploi et le respect pour les grévistes des postes du Canada au cours d'un rassemblement sur la colline parlementaire.

Les services postaux du Canada subissent des assauts, et le personnel des postes paie le prix de décennies de décisions d'affaires peu judicieuses prises par de riches cadres. Alors que les cadres de direction touchent des primes grassouillettes, les travailleuses et travailleurs vivent sous contrainte. Nos collectivités ont besoin d'une livraison du courrier à domicile fiable qui fait passer le service avant les profits.

Postes Canada est un service public et non une entreprise à but lucratif--et les personnes qui fournissent ce service méritent des conventions collectives équitables, des salaires acceptables, la sécurité d'emploi et des conditions de travail sécuritaires.

Ce rassemblement constituera un puissant rappel que c'est l'union qui fait la force des travailleuses et travailleurs. Il s'agit de plus qu'une manifestation : c'est une lutte pour l'avenir des bons emplois et de forts services postaux publics au Canada. Ensemble, nous indiquerons clairement aux députées et députés fédéraux et aux décideurs que le personnel des postes mérite mieux.

ÉVÉNEMENT : Rassemblement en faveur du service postal canadien et des membres du STTP



CONFÉRENCIÈRE ET CONFÉRENCIER :

Siobhán Vipond, vice-présidente exécutive du CTC

Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC



LIEU : Colline parlementaire, Ottawa



DATE ET HEURE : Le mercredi 1er octobre à 11 h

