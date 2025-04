OTTAWA, ON, le 2 avril 2025 /CNW/ - Alors que les leaders syndicaux de tout le pays se réunissent à Ottawa, les syndicats du Canada sonnent l'alarme sur l'impact dévastateur des nouveaux tarifs américains qui menacent plus d'un million d'emplois dans des secteurs cruciaux, notamment l'acier, l'aluminium, la foresterie et les services publics.

Des dirigeants syndicaux canadiens debout et souriants (Groupe CNW/Congrès du travail du Canada (CTC))

Lors d'une conférence de presse conjointe aujourd'hui, la présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), Bea Bruske, et la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, ont demandé au gouvernement fédéral d'apporter un soutien urgent et audacieux aux travailleurs et travailleuses, aux industries et aux communautés touchés.

« Plus d'un million d'emplois. C'est ce qui est en jeu. Ces tarifs imprudents et injustifiés du président Trump sont une attaque directe contre les travailleurs canadiens, nos industries et notre économie », a déclaré Bea Bruske. « Les travailleurs nous observent. Ils veulent savoir que leur gouvernement les soutient et est prêt à se battre pour eux. Nous avons besoin d'un plan pour protéger les moyens de subsistance, stabiliser les communautés et tenir tête aux États-Unis. »

Alors que les États-Unis devraient imposer des tarifs douaniers radicaux dès cet après-midi, Bruske a souligné la gravité de la situation, citant les 123 000 emplois dans les industries canadiennes de l'acier et de l'aluminium et plus de 587 000 emplois dans l'industrie automobile et la chaîne d'approvisionnement qui sont menacés.

« Il ne s'agit pas seulement de chiffres sur une feuille de calcul », a ajouté Mme Bruske. « Il s'agit de vraies personnes, de vraies familles et de vraies communautés qui sont déjà au bord du gouffre. Le temps des avertissements est révolu. La situation est réelle et nous devons agir immédiatement ».

Au-delà des secteurs de l'industrie manufacturière et des ressources, Mme Bruske a prévenu que les effets d'entraînement de ces tarifs menacent l'économie canadienne dans son ensemble, y compris les emplois essentiels dans les secteurs de la santé et des services publics.

« Soyons clairs. Lorsque notre économie souffre, les services publics sont menacés. L'austérité entraîne toujours des coupures dans les soins de santé et les services publics. Et ce n'est pas le moment, en pleine période électorale, de réduire le soutien aux fonctionnaires qui assurent le fonctionnement du pays », a déclaré Mme Bruske.

Le CTC et la FTQ exhortent tous les partis politiques à prendre des engagements audacieux qui placent les travailleurs et travailleuses canadiens au premier plan :

Investir dans les soins de santé publics et l'accessibilité au logement

Réprimer les pratiques abusives des entreprises en matière de prix

Faire en sorte que les entreprises paient leur juste part

Interdire l'accès des États-Unis aux ressources canadiennes clés -- telles que l'électricité, le bois d'œuvre, les minéraux essentiels, le pétrole et le gaz -- jusqu'à ce que les tarifs douaniers soient levés

Soutenir les communautés en protégeant les emplois et en investissant dans les services publics.

La présidente de la FTQ, Magali Picard, a fait écho à l'appel à l'action de Mme Bruske et a souligné l'unité du mouvement syndical canadien.

« Il ne s'agit pas seulement d'une crise économique, mais d'une urgence nationale pour les travailleurs et les familles », a déclaré Mme Picard. « Nous ne pouvons pas permettre à nos communautés d'assumer le coût d'un jeu politique qui se joue aux États-Unis. Nous sommes prêts à nous battre -- ensemble -- pour les emplois, les moyens de subsistance et l'avenir de tous les travailleurs et travailleuses de ce pays. »

Mme Picard a souligné l'importance des prochaines élections fédérales et a exhorté les Canadiens à demander des comptes à leurs leaders. « Il s'agit d'un moment décisif pour le Canada. Nous avons besoin de leaders qui sont prêts à s'engager pour les travailleurs -- qui ne faibliront pas face à la pression des gouvernements étrangers ou des lobbyistes d'entreprise. La voie à suivre sera difficile, mais si nous agissons avec courage et unité, nous pourrons protéger nos emplois, nos industries et nos communautés », a ajouté Mme Picard.

Les syndicats du Canada sont unis dans cette lutte et continueront à faire pression sur tous les niveaux du gouvernement pour qu'ils accordent la priorité aux travailleurs et travailleuses face à l'incertitude croissante.

