Déclaration de Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

OTTAWA, ON, le 1er avril 2025 /CNW/ - Alors que nous nous apprêtons à affronter les ravages économiques des tarifs douaniers imposés par Trump, les travailleurs et travailleuses de tout le pays sont abandonnés par des politiciens qui, au lieu de défendre leurs intérêts, détournent le regard.

Les propos tenus aujourd'hui par le chef des libéraux, Mark Carney, qui a déclaré qu'il n'élargirait pas le régime d'assurance-médicaments, montrent clairement qu'il se range du côté de Pierre Poilievre et des conservateurs au lieu d'être aux côtés des Canadiens.

Soyons clairs : il s'agit d'un choix. Un choix par les libéraux et les conservateurs de laisser les entreprises et les grandes sociétés pharmaceutiques continuer à faire des profits pendant que les travailleurs et leurs familles en paient le prix.

Tous les sondages montrent que les Canadiens soutiennent massivement le régime d'assurance-médicaments.

M. Carney devrait préserver l'héritage libéral en donnant suite au rapport Hoskins.

Ils ont encore le choix : ils peuvent soutenir les travailleurs et les travailleuses et étendre immédiatement le régime d'assurance-médicaments.

Le NPD a fait preuve d'un engagement inébranlable à l'égard du régime d'assurance-médicaments. Ensemble, nous nous sommes battus pour obtenir la loi sur l'assurance-médicaments et nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que tous les Canadiens aient accès à un régime d'assurance-médicaments universel et entièrement public.

Les impacts des tarifs douaniers seront dévastateurs. Des milliers de travailleurs et travailleuses perdront leur emploi et, par conséquent, leurs avantages sociaux au travail. Il est temps de faire preuve de leadership. Les syndicats du Canada plaident depuis des décennies en faveur d'un régime public universel d'assurance-médicaments et, en ce moment de crise, nous exigeons une action urgente.

Nous demandons l'extension immédiate d'un régime public d'assurance-médicaments universel et à payeur unique pour couvrir 50 % des médicaments les plus prescrits, avec une mise en œuvre complète d'ici 2027.

Partout au pays, les travailleurs, les travailleuses et leurs familles sont pris en étau entre les menaces économiques agressives des États-Unis, les prix abusifs des entreprises et des soins de santé et des services publics de plus en plus sollicités.

On ne saurait trop insister sur l'urgence d'un régime universel d'assurance-médicaments -- il s'agit de veiller à ce que chaque Canadien, quel que soit son revenu ou sa situation professionnelle, ait accès aux médicaments dont il a besoin.

Le 28 avril, les syndicats du Canada suivront de près l'évolution de la situation pour voir quels politiciens défendent les travailleurs et les travailleuses et quels politiciens se rangent du côté des riches entreprises.

Le prochain gouvernement doit être prêt à prendre des mesures audacieuses dès le premier jour.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias du CTC, [email protected], 613-526-7426