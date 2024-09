OTTAWA, ON, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Le Congrès du travail du Canada (CTC) exhorte le gouvernement fédéral à faire des travailleurs et travailleuses une priorité absolue au retour de la pause estivale du Parlement. Alors que les travailleurs et travailleuses subissent le poids de la hausse du coût de la vie, d'un système de santé mis à rude épreuve et d'un soutien inadéquat, le CTC insiste sur le fait qu'il est maintenant temps pour le gouvernement d'investir dans un avenir plus solide et plus résilient pour les travailleurs et travailleuses.

« Les travailleurs sont l'épine dorsale de ce pays, ils sont le moteur de notre économie, et le gouvernement a l'obligation d'investir dans des programmes qui les soutiennent », a déclaré la présidente du CTC, Bea Bruske. « Cet automne, le gouvernement a un choix clair à faire : soit il investit dans les gens, soit il laisse les défis auxquels sont confrontés les travailleurs s'aggraver.

En raison de la crise du coût de la vie, de nombreux travailleurs ont du mal à se procurer les produits de première nécessité. Le CTC demande au gouvernement d'intervenir et d'apporter une aide en mettant en place un système fiscal plus équitable, dans lequel les plus riches paieraient leur juste part, et en veillant à ce que le logement et l'épicerie soient abordables pour tous.

Le CTC lance un avertissement sévère au sujet de la crise des soins de santé au Canada, évoquant le sous-financement chronique et la menace croissante de la privatisation. Le CTC exhorte le Sénat à adopter le projet de loi C-64 sur l'assurance-médicaments, promis depuis longtemps, et à investir massivement dans les soins de santé publics, y compris les soins de longue durée. La privatisation, a averti M. Bruske, menace de saper les soins de santé universels sur lesquels comptent les Canadiens et les Canadiennes et accentuera les inégalités dans l'accès aux soins.

Enfin, le CTC demande au gouvernement de se concentrer sur l'amélioration du soutien à la main-d'œuvre canadienne en réformant le système d'assurance-emploi (AE) et les programmes de retraite pour s'assurer que les travailleurs peuvent accéder aux prestations lorsqu'ils en ont le plus besoin. Les syndicats du Canada demandent également une stratégie nationale pour élargir les possibilités de formation et d'amélioration des compétences, afin de permettre aux travailleurs de s'adapter à une économie qui évolue rapidement.

« Notre système d'assurance-emploi est obsolète et trop de travailleurs passent à travers les mailles du filet lorsqu'ils perdent leur emploi. Le moment est venu pour le gouvernement de créer un programme d'assurance-emploi plus inclusif et plus solidaire », a déclaré Bruske. « Parallèlement, nous devons investir dans des formations qui préparent les travailleurs à l'avenir, afin que personne ne soit laissé pour compte au fur et à mesure de l'évolution des industries.

À la reprise des travaux du Parlement, les syndicats du Canada continueront à défendre des politiques qui accordent la priorité aux droits des travailleurs, en exhortant le gouvernement à s'engager en faveur d'un changement réel et durable qui profitera à tous les Canadiens.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

