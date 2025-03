OTTAWA, ON, le 18 mars 2025 /CNW/ - Les problèmes financiers de La Baie d'Hudson ne devraient pas se faire au détriment du gagne-pain de leurs employés. Près de 9 000 emplois sont en jeu, et les syndicats du Canada ne resteront pas les bras croisés pendant que les travailleuses et travailleurs sont tenus dans l'ignorance.

Les syndicats du Canada sont solidaires des travailleurs de la Compagnie de la Baie d'Hudson et exhortent l'entreprise à accorder la priorité aux droits des travailleurs tout au long du processus de liquidation.

Nous exigeons que La Baie honore ses engagements -- les salaires, les avantages sociaux et les indemnités de départ doivent être versés. Pas d'entente secrète ni de vagues promesses : les travailleuses et travailleurs méritent qu'on leur dise toute la vérité.

La Baie doit s'assurer que les travailleuses et travailleurs de première ligne ne soient pas ceux qui en paient le prix. Nous exigeons la totale et pleine transparence en temps opportun de La Baie en ce qui concerne les fermetures de magasins, les mises à pied et les protections relatives aux indemnités de départ.

Nous demandons au gouvernement fédéral de confirmer qu'il ne cherchera pas à récupérer les prestations d'assurance-emploi versées aux travailleuses et travailleurs lors du paiement des indemnités de départ et de cessation d'emploi auxquelles ils ont droit. Ces engagements ne sont pas seulement des obligations légales, mais une question d'équité fondamentale et de respect pour les employés dévoués qui ont contribué au succès de l'entreprise.

Le gagne-pain des travailleuses et travailleurs est en jeu et ils méritent une communication claire et honnête sur leur avenir.

Les syndicats du Canada demandent à La Baie à donner la priorité aux travailleuses et travailleurs dans le cadre de ces procédures de protection des créanciers et de faillite. Nous sommes prêts à défendre les droits des travailleuses et travailleurs et à lutter pour leur sécurité financière à chaque étape du processus.

La Baie doit agir avec responsabilité et compassion pendant cette crise.

Le bien-être de milliers de membres de leur personnel et de leurs familles est en jeu. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que les intérêts corporatifs bafouent les droits des gens qui ont bâti cette entreprise.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, CTC, [email protected], 613-526-7426