Les syndicats d'Hydro-Québec se modernisent pour garantir à tous l'accès à une convention collective

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Les syndicats d'Hydro-Québec s'unissent pour garantir à tous et à toutes le droit à la négociation collective. Le Syndicat des technologues d'Hydro-Québec (SCFP 957), le Syndicat des employé-es de métiers d'Hydro-Québec (SCFP 1500) ainsi que le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau (SCFP 2000) ont déposé des requêtes auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) dans le but de moderniser leurs accréditations syndicales. Essentiellement, ils veulent les actualiser afin de permettre à plus de travailleuses et travailleurs d'être représentés.

Rappelons que les accréditations des syndicats d'Hydro-Québec sont parmi les plus vieilles au Québec. En 60 ans, jamais le besoin de modernisation des accréditations n'a été aussi criant.

« La démarche enclenchée par le SCFP et nos syndicats aura certainement un effet boule de neige sur plusieurs syndicats du secteur public, parapublic et péripublic qui peinent à lutter contre la sous-traitance et la privatisation », d'expliquer Mathieu Dumont, coordonnateur du Service de la syndicalisation du SCFP, qui déclare que les syndicats d'Hydro-Québec affiliés au SCFP représentent des phares en ce qui a trait à des conditions de travail du secteur public.

« Hydro-Québec se construit un bassin de main-d'œuvre parallèle à celui déjà existant. Il s'est créé un régime inéquitable et injustifiable au fil du temps entre les travailleurs qui sont syndiqués et plus d'un millier d'employés évoluant pour ce que les non-syndiqués appellent 'la petite Hydro' », affirme Robert Claveau, président du SCFP 957.

« Nous devons avoir des accréditations qui nous défendent devant des privatisations possibles, des changements de structure et de la sous-traitance effrénée souhaitée par Hydro-Québec », conclut Frédéric Savard du SCFP 1500.

« Des emplois sont exclus de la ligne de promotion des syndiqués chez Hydro-Québec sur la base de critères de droit déjà invalidés depuis une trentaine d'années par les tribunaux du travail », ajoute Dominique Champagne, président du SCFP 2000.

Il est à noter que le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SCFP 4250) est lui aussi actif face à cet enjeu.

« Nous sommes parfaitement solidaires du besoin exprimé par les autres syndicats. Nous passerions à côté de notre devoir historique si nous pilotions le renouvellement de nos conventions collectives à l'aube du plan 2035 sans moderniser nos accréditations », affirme en guise de soutien Gilles Cazade, président du 4250.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 16 000 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

