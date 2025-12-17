HEURES D'OUVERTURE DES SUCCURSALES DE LA SAQ À LA PÉRIODE DES FÊTES

Nouvelles fournies par

Société des alcools du Québec (SAQ)

17 déc, 2025, 09:00 ET

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Voici les modifications apportées aux heures d'ouverture pour les succursales de la SAQ du 24 décembre au 2 janvier.

Vous pouvez dès maintenant vérifier les heures d'ouverture détaillées de chaque succursale en consultant sa fiche dans SAQ.com

SAQ | SAQ SÉLECTION |
| SAQ DÉPÔT | SAQ EXPRESS

Mercredi 24 décembre

Ouvert jusqu'à 17 h

Jeudi 25 décembre

Fermé

Vendredi 26 décembre   
   

Toutes les succursales seront ouvertes dès 13 h  

Mercredi 31 décembre

Ouvert jusqu'à 17 h sauf les succursales Express  
ouvertes jusqu'à 19h.  

Jeudi 1er janvier

Fermé

Vendredi 2 janvier

Toutes les succursales seront ouvertes dès 13 h  

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Source : Linda Bouchard, Relations de presse SAQ, 514-916-0293

Profil de l'entreprise

Société des alcools du Québec (SAQ)