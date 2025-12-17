HEURES D'OUVERTURE DES SUCCURSALES DE LA SAQ À LA PÉRIODE DES FÊTES

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Voici les modifications apportées aux heures d'ouverture pour les succursales de la SAQ du 24 décembre au 2 janvier.

Vous pouvez dès maintenant vérifier les heures d'ouverture détaillées de chaque succursale en consultant sa fiche dans SAQ.com



SAQ | SAQ SÉLECTION |

| SAQ DÉPÔT | SAQ EXPRESS



Mercredi 24 décembre



Ouvert jusqu'à 17 h Jeudi 25 décembre



Fermé Vendredi 26 décembre

Toutes les succursales seront ouvertes dès 13 h Mercredi 31 décembre Ouvert jusqu'à 17 h sauf les succursales Express

ouvertes jusqu'à 19h.



Jeudi 1er janvier



Fermé Vendredi 2 janvier



Toutes les succursales seront ouvertes dès 13 h

Source : Linda Bouchard, Relations de presse SAQ, 514-916-0293