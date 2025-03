Les prix de la Meilleure valeur résiduelle décernés par J.D. Power Canada ALG constituent la norme de l'industrie de la location automobile quand il est question de reconnaître les véhicules qui devraient conserver le pourcentage le plus élevé du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) après quatre ans pour les véhicules grand public et après trois ans pour les véhicules de luxe.

La Subaru WRX s'équipe d'un moteur BOXER SUBARU turbo de 2,4 L développant 271 ch, d'une traction intégrale symétrique à prise constante et d'une suspension à grand débattement qui évoque le glorieux héritage de la WRX en rallye.

La Crosstrek demeure l'une des favorites des Canadiens et Canadiennes. Ses lignes élégantes, sa technologie dernier cri, son confort accru et son haut niveau de raffinement et d'ergonomie en font encore une fois le modèle le plus vendu de Subaru Canada.

« Offrir une valeur durable à nos clients est au cœur de notre planification stratégique », indique Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Il est motivant de recevoir chaque année des distinctions pour la valeur résiduelle, ce qui atteste de notre succès continu dans ce domaine. »

À propos de Subaru Canada, Inc.

