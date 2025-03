« Nos experts continuent d'être impressionnés par les Subaru Crosstrek et Outback en raison de leur commodité, de leur durabilité, de leur polyvalence et de leur valeur », a affirmé Jodi Lai, rédactrice en chef d'AutoHebdo. « Le fait que ces victoires soient répétées signifie que nos experts peuvent recommander ces véhicules facilement. »

La Crosstrek demeure une favorite des consommateurs canadiens, avec son confort raffiné, son design audacieux et ses multiples équipements de série. En plus, elle offre une valeur durable, comme en témoigne son prix J.D. Power Canada ALG 2025 de la Meilleure valeur résiduelle dans la catégorie des petits VUS, un exploit répété à neuf reprises.

La Subaru Outback continue d'avoir la faveur des Canadiens et Canadiennes en raison de ses capacités exceptionnelles, de sa polyvalence et de son style unique. En tant que MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS, la Outback offre des capacités et un raffinement exceptionnels en plus d'une sécurité de premier plan.

« Il est encourageant de voir ces deux modèles récompensés par AutoHebdo », se réjouit le président du conseil, président et chef de la direction de SCI, Tomohiro Kubota. « Ces prix témoignent des efforts collectifs de toute notre équipe et de notre engagement à offrir l'excellence dans tout ce que nous accomplissons. »

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines qui ne produisent aucun déchet d'enfouissement. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

SOURCE Subaru Canada Inc.

CONTACT : Julie Lychak, Directrice principale, Relations publiques et commandites, (905) 568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, région du Québec, (514) 336-0600, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, (905) 568-4959, [email protected]