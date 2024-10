Les structures I AM des Jeux Invictus de Vancouver Whistler no7 et no8 arrivent à Whistler; l'île Granville accueille maintenant la structure no6 et deux autres suivront bientôt

Chacune des structures I AM symbolise la résilience, la force et le courage des 550 concurrentes et concurrents provenant de 25 nations qui participeront aux septièmes Jeux Invictus et à la première édition de Jeux hybrides d'hiver qui auront lieu du 8 au 16 février 2025 à Vancouver et à Whistler.

JE SUIS : la devise des Jeux Invictus qui a été inspirée par le poème Invictus, composé par le poète anglais William Ernest Henley : « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. »

Demain à 13 h, on installera la toute première structure permanente I AM en montagne. Elle sera située au-dessus de la limite des neiges à la station intermédiaire de la télécabine de Blackcomb, soit à 1,300 mètres d'altitude. L'autre structure I AM accueillera les personnes qui résident ou visitent la municipalité de villégiature de Whistler et sera située à l'entrée, sur le boulevard Village Gate.

À Vancouver, une nouvelle structure I AM accueille depuis vendredi le public à l'entrée du marché Granville Island Market et environ 120 000 personnes l'ont déjà vue. Une autre se tiendra au garde-à-vous au manège militaire Seaforth des Forces armées canadiennes, situé au 1650, sur la rue Burrard.

Chacune des structures est dotée au verso d'une plaque à code QR numérisable qui mène les gens à la page de la campagne JE SUIS sur invictusgames2025.ca/fr/jesuis/ qui permet d'échanger des témoignages de force, de courage et de rétablissement.

On comptera un total de dix structures I AM, réparties dans les deux villes hôtes des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025. La plus grande d'entre elles est située à proximité du Vancouver Convention Center West et elle mesure 8 pieds de haut sur 10 pieds de large, pèse près d'une tonne et est éclairée en tout temps. On a installé les autres structures à BC Place, à l'Aéroport international de Vancouver, au Centre communautaire de Hillcrest, au Devonian Harbour Park près du parc Stanley ainsi que près de l'Inukshuk à English Bay.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira jusqu'à 550 concurrentes et concurrents en provenance de 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 auront lieu sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Consulter jeuxinvictus2025.ca pour obtenir les dernières nouvelles, du matériel connexe et tous les détails sur les Jeux.

SOURCE Vancouver Whistler Games Corporation

Personne-ressource pour les médias : Nick Lewis, [email protected], 778-731-1040