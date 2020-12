TORONTO, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Selon le rapport Digital Trust Insights de PwC Canada, la plupart des entreprises canadiennes (97 %, contre 96 % à l'échelle mondiale) indiquent que leurs stratégies de cybersécurité connaîtront une transformation dans la foulée de l'adoption accrue du numérique pendant la pandémie de COVID-19, PwC a sondé plus de 3 000 dirigeants d'entreprise et responsables des technologies dans le monde, dont un nombre important de répondants canadiens, qui nous révèlent les changements qui s'effectuent actuellement et qui sont à venir en matière de cybersécurité, de protection des renseignements personnels et de résilience.

« Les approches traditionnelles en matière de cybersécurité ont peine à suivre le rythme et l'ampleur de l'évolution de la numérisation et de l'automatisation. En fait, elles ralentissent même les stratégies d'affaires, générant ainsi des répercussions à la fois sur le chiffre d'affaires et les bénéfices. Il n'est donc vraiment pas surprenant que presque tous les dirigeants canadiens affirment que leurs stratégies de cybersécurité devront changer en raison de la COVID-19, » affirme Saj Nair, associé et leader national, Cybersécurité, protection des renseignements personnels et lutte contre la criminalité financière, PwC Canada.

« Les entreprises québécoises et canadiennes se fient de plus en plus sur la technologie, c'est d'autant plus important pour les responsables de la cybersécurité de renforcer et d'augmenter la capacité de leurs organisations à se préparer et à réagir efficacement aux enjeux qui s'y rattachent. Les ressources humaines et financières des entreprises seront également appelées à s'adapter. À ce titre, ces dernières rechercheront à avoir accès à une main-d'œuvre détenant un mélange de compétences générales, les "soft skills", telles que la pensée critique et la communication, et des compétences techniques, telles que la familiarité avec les solutions en matière d'infonuagique et les technologies opérationnelles », d'ajouter Danny Garwood, leader Cyberenquête pour le Québec chez PwC Canada.

Repenser le processus budgétaire en cybersécurité

Près de la moitié des répondants canadiens (56 %, contre 55 % à l'échelle mondiale) prévoient d'accroître leur budget en matière de cybersécurité, mais très peu de dirigeants (34 %, contre 44 % à l'échelle mondiale) sont vraiment convaincus que leur budget est attribué et dépensé adéquatement. Plus les entreprises se numérisent, plus il sera essentiel de tirer le maximum de chaque dollar investi dans la cybersécurité, non seulement en raison du climat économique actuel, mais aussi parce que chaque nouveau processus numérique peut devenir une faille pour les cyberattaques.

Ne pas se laisser dépasser par les pirates informatiques

Les entreprises de premier plan explorent des méthodes innovantes et avancées pour protéger leurs écosystèmes numériques en expansion, car les moyens de défense informatique traditionnels ne suffisent plus devant l'adoption croissante de l'infonuagique, de l'automatisation et de l' internet des objets (IdO) . Les trois principales mesures de cybersécurité que les entreprises canadiennes ont prises, et dont elles tirent le plus d'avantages à l'heure actuelle, sont l'orchestration et l'automatisation de la sécurité (19 %), la gestion moderne de l'identité et des accès (17 %) et la sécurité intégrée de l'infonuagique et du réseau (17 %).

Bâtir la résilience des entreprises pour faire face à tous les scénarios

À l'heure actuelle comme dans l'avenir, le rôle de la cybersécurité, consistera à renforcer la résilience des entreprises. Près de la moitié des dirigeants canadiens (57 %, contre 40 % à l'échelle mondiale) prévoient d'accroître les tests de résilience pour s'assurer que les fonctions critiques de l'entreprise demeureront opérationnelles en cas de cyberincident majeur.

Talents : outiller l'équipe de sécurité pour l'avenir

42 % des répondants canadiens prévoient d'ajouter des effectifs à temps plein en matière de cybersécurité au cours de la prochaine année. Nombre d'entre eux reconnaissent qu'il est difficile d'attirer et de retenir de bons talents dans ce domaine et c'est sans surprise qu'une majorité écrasante de répondants canadiens (94 %, contre 93 % à l'échelle mondiale) utilisent ou prévoient d'utiliser des services gérés.

Centre de résilience numérique

Afin d'aider encore plus activement ses clients à progresser dans leur parcours vers la confiance numérique, PwC Canada vient de lancer son premier Centre de résilience numérique à Vaughan, en Ontario. Le Centre fournit un encadrement complet en matière de confiance numérique afin d'aider les entreprises à innover, à découvrir et à opérer à travers le cycle de gestion des cybermenaces. Il aide également les entreprises à faire front commun dans la défense contre les menaces numériques, en regroupant, sous un même toit, une expertise et des capacités en cybersécurité, en protection des renseignements personnels, en lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, ainsi qu'en sécurité physique. Le Centre comprend un Laboratoire de la résilience numérique, un milieu immersif où les clients peuvent voir et toucher les plus récentes technologies - comme les systèmes industriels, la robotique, l'IdO, l'intelligence artificielle (IA), l'infonuagique et la réalité mixte - en faire l'expérience et y simuler des tactiques offensives et défensives. Les clients peuvent ainsi mieux comprendre les conséquences éventuelles d'attaques sur leur écosystème numérique, tester différentes méthodes pour les prévenir, les détecter et y réagir. D'autres centres semblables existent en Israël, en Inde et aux États-Unis.

Pour consulter le rapport complet Digital Trust Insights de PwC Canada, veuillez cliquer ici .



