Les STIM à la portée de toutes et de tous - L'ÉTS tient sa troisième édition de G-CHANGE

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le 10 novembre, l'École de technologie supérieure (ÉTS) invite les représentants des médias et le grand public pour sa troisième édition du programme G-CHANGE, programme créé pour sensibiliser les jeunes femmes de 15 à 19 ans à une carrière en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). Cette année encore, l'ÉTS s'investit pour faire de cet événement un véritable tremplin pour promouvoir et inspirer la relève féminine en STIM.

G-CHANGE dès l'aube, une nouveauté (complet)

Ce jeudi bien rempli s'amorcera avec un déjeuner-causerie sur la place des femmes dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Le but ? Questionner l'ordre établi en discutant avec des femmes d'affaires, des gestionnaires, des étudiantes, des professeures et des leaders qui vont nous livrer leurs réflexions sur le rôle et l'importance des modèles féminins. Cet événement a pour objectif de mettre en relation des personnes aux expériences variées et aux visions différentes afin de repenser les processus, la prise de décision, voire les façons de gouverner. Quelque 60 femmes de tous azimuts sont attendues.

La journée scolaire

Encore une fois cette année, le volet scolaire de l'événement attirera 200 jeunes du secondaire. À travers une programmation variée qui touche notamment le codage, l'intelligence artificielle et la robotique, les élèves pourront tester leurs connaissances et rencontrer des modèles inspirants. À cet effet, le caractère unique de G-CHANGE réside dans sa brochette de conférencières, d'ambassadrices et de présentatrices. Les classes qui participent à G-CHANGE sont mixtes, mais les modèles présentés lors de l'événement sont tous féminins.

En soirée des activités ouvertes au grand public

C'est la soirée idéale pour venir en famille, entre amis ou entre collègues ! Avec trois activités présentant les sciences autrement, il est certain que chacun et chacune y trouvera son compte.

À compter de 19 h, Nathalie N. Q. Ouellette nous fera découvrir notre univers dans toute sa splendeur et ce qu'il a de mystérieux. L'astrophysicienne responsable du télescope spatial James Webb saura piquer votre curiosité et vous faire découvrir des facettes de l'immensité dont vous ignoriez l'existence.

Le tout sera suivi d'Une brève histoire du temps, une pièce de théâtre d'objets inspirée des travaux de l'astrophysicien Stephen Hawking, ayant grandement contribué aux domaines de la cosmologie et de la gravité quantique particulièrement en ce qui a trait aux trous noirs.

Une fois leur cerveau nourri de ces nouvelles connaissances, les participants et participantes seront invités à mesurer leurs apprentissages sur la présence des femmes dans les STIM, le tout dans une ambiance ludique et festive. Venez compétitionner en équipe au Resto-Pub 100 Génies, à l'ÉTS.

Pour s'inscrire à la soirée grand public, rendez-vous sur https://gchange.etsmtl.ca/

