Les startups de ce secteur à l'échelle globale ont déjà obtenu 17,8 G$ US de financement depuis le début de l'année et sont en bonne voie de dépasser les niveaux de l'année précédente.

Depuis le début de l'année, les startups canadiennes du secteur de la santé numérique ont déjà obtenu plus de 300 M$ US, soit presque deux fois plus que durant toute l'année 2019.

TORONTO, le 28 sept. 2020 /CNW/ - La santé numérique - l'utilisation de technologies numériques pour améliorer la conception de produits médicaux et la prestation de soins de santé - a vu croître sa popularité et son potentiel au cours de la dernière décennie. La pandémie de la COVID-19 a fait passer la santé numérique au niveau supérieur et a favorisé l'essor des entreprises de ce secteur.

PwC Canada, en collaboration avec CB Insights, a cartographié les 51 principales entreprises en démarrage du secteur canadien de la santé numérique , financées par du capital de risque. Selon la carte produite, les startups de ce secteur ont déjà obtenu dans le monde entier 17,8 G$ US de financement depuis le début de 2020 et sont en bonne voie de dépasser les niveaux de 2019. Depuis le début de l'année, les startups canadiennes du secteur de la santé numérique ont déjà obtenu plus de 300 M$ US, soit presque deux fois plus que durant toute l'année 2019.

« Le secteur des soins de santé accusait un retard important en matière de technologie, mais la COVID-19 a accéléré l'adoption de cette dernière. Au cours des prochaines années, ce secteur attirera des investissements importants, et nous continuerons d'observer une évolution rapide des innovations et de l'ouverture concernant l'utilisation des nouvelles technologies chez tous les intervenants, notamment les patients, les fournisseurs, les payeurs et auprès de la santé publique. Toutefois, il faudra voir comment les gouvernements relèveront les défis liés à l'adoption de ces nouvelles technologies, en particulier les défis liés aux préoccupations des patients et des citoyens à l'égard de la protection des renseignements personnels », souligne Andrew Popliger, leader national, Technologies, PwC Canada.

La COVID-19 - un catalyseur de croissance dans le secteur de la santé numérique

Avant la COVID-19, les startups du secteur de la santé numérique ont connu dans le monde entier une formidable croissance des investissements, avec un financement passant de 1,6 G$ en 2010, à 18,5 G$ en 2019. Les défis posés par cette crise ont favorisé le développement et l'adoption à grande échelle de solutions de santé numérique - de la télémédecine, aux données cliniques, en passant par la découverte de médicaments fondée sur l'intelligence artificielle - pour tenter de contenir et de combattre le virus.

Les solutions centrées sur les fournisseurs et les patients ont , jusqu'à présent, dominé le secteur canadien de la santé numérique, mais cette année, la R&D en sciences de la vie gagne du terrain. Les entreprises de ce segment sont maintenant considérées comme des chefs de file, ayant obtenu, depuis le début de l'année, 202,4 M$ US de financement.

Ce fléchissement dans le financement a été en partie dictée par l'urgence de développer des diagnostics, des vaccins et des traitements efficaces contre le virus. Néanmoins, tout indique que l'écosystème de la santé de l'avenir continuera de s'aligner sur le concept de la médecine des 4P , c'est-à-dire une médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative.

Personne ne peut prétendre savoir à quoi ressemblera le système dans quelques mois. Toutefois, certains signes indiquent déjà que les soins virtuels, la surveillance des soins à distance, les analyses prédictives, l'intégration des données et la conformité en matière de protection des renseignements personnels ainsi que les solutions numériques en santé mentale sont les principales tendances à surveiller.

Cliquez ici pour consulter la carte.

