OTTAWA, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - La cinquième édition de la conférence Cycle d'intégration, un rassemblement de trois jours réunissant plus de 1 100 enquêteurs, procureurs et spécialistes du domaine des crimes financiers du secteur public du Canada, prend fin aujourd'hui.

La réunion de cette année traitait principalement des méthodes utilisées par les réseaux du crime organisé pour blanchir de l'argent, notamment la fraude liée à la cryptomonnaie et à l'intelligence artificielle (IA), la contrefaçon, la confiscation civile et la prévention de la fraude. Les participants ont fait le point sur les principales mesures d'application de la loi, les procédures judiciaires et les tendances émergentes dans leur région respective.

La conférence s'appuie sur les mesures prises récemment par le gouvernement du Canada pour lutter contre le crime organisé et couper les sources de financement illicites qui l'alimentent. Voici certaines des mesures clés :

Déposer le projet de loi C-22, une loi visant à assurer la sécurité des Canadiens, qui met à la disposition des organismes d'application de la loi et du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) les outils dont ils ont besoin pour enquêter sur des crimes graves comme le blanchiment d'argent et les technologies et les services numériques qui permettent aux criminels de commettre ces crimes.

Investir 1,7 milliard de dollars dans le cadre du budget de 2025 pour renforcer l'intervention de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en réponse à un vaste éventail de menaces liées au crime organisé transnational, aux crimes financiers et au blanchiment d'argent et respecter l'engagement du gouvernement à embaucher 1 000 nouvelles personnes, dont 150 seront chargées de traiter les crimes financiers.

Mettre en place une nouvelle Agence contre les crimes financiers qui sera le principal organisme d'application de la loi du Canada en matière de crimes financiers. Elle sera un modèle d'excellence visant à réunir les compétences policières et civiles nécessaires pour enquêter sur les affaires complexes de blanchiment d'argent, d'activités criminelles organisées et de fraude financière en ligne et récupérer les produits illicites.

Ordonner au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) d'accorder la priorité à la collecte et à la mise à disposition de renseignements financiers opérationnels destinés aux organismes d'application de la loi pour appuyer la détection des cas d'extorsion et la lutte contre ceux-ci.

Promouvoir la toute première Stratégie nationale antifraude pour mieux prévenir, détecter et contrer la fraude à l'échelle du pays.

Mettre en œuvre d'importantes réformes visant à renforcer la supervision, la conformité et l'application des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, notamment en multipliant par quarante les sanctions civiles et par dix les amendes criminelles. Ces mesures renforcent le rôle des entreprises dans la détection et le signalement des activités financières illicites.

Pour conclure la réunion, les représentants ont souligné l'importance de la communauté de la lutte contre les crimes financiers pour identifier les réseaux financiers qui financent le crime organisé et interrompre leurs activités. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires dans l'ensemble des juridictions pour protéger les Canadiens et les Canadiennes et leurs communautés.

Citation

« Le crime organisé transnational utilise des réseaux financiers complexes pour transférer et cacher de l'argent. En réunissant les enquêteurs et les procureurs en matière de crimes financiers à l'échelle du Canada lors de la conférence Cycle d'intégration, nous renforçons notre capacité à cibler l'argent illicite qui finance le crime organisé, à perturber les réseaux criminels et à protéger les Canadiens et les Canadiennes. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

La conférence Cycle d'intégration a été lancée en 2021. Il s'agit de la première et de la seule conférence de grande envergure du secteur public réunissant des spécialistes de la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers. Elle a connu une croissance importante depuis lors. La conférence est organisée par Sécurité publique Canada.

Depuis 2019, le gouvernement a investi près de 379 millions de dollars dans la lutte contre les crimes financiers. Ces investissements ont permis de renforcer les fonctions liées à la supervision et au renseignement financier au CANAFE, d'augmenter les ressources et les outils pour soutenir les enquêtes sur les crimes financiers, et d'améliorer la capacité du Canada à lutter contre la criminalité financière liée au commerce.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]