HAMBOURG, Allemagne, 26 septembre 2024 /CNW/ - À l'occasion du salon WindEnergy Hamburg, CRRC Corporation Limited (« CRRC », SHA : 601766) présente sa gamme de solutions d'intégration de stockage d'énergie éolienne, d'énergie solaire et d'hydrogène, attirant les visiteurs au kiosque 241, dans le hall B7 du Hamburg Messe und Congress. L'exposition visait à démontrer comment l'électricité provenant de sources éoliennes et photovoltaïques peut être transférée au réseau urbain au moyen d'une station auxiliaire, avec un surplus d'énergie stocké dans un système de stockage d'énergie ou utilisé pour la production d'hydrogène. CRRC a également présenté le processus complet de production, de stockage et d'application de l'énergie dans ses systèmes, en mettant l'accent sur un écosystème vert, à faibles émissions de carbone et durable.

Les solutions d’intégration et de stockage d’énergie éolienne, d’énergie solaire, et d’hydrogène de CRRC renforcent l’écosystème mondial de l’énergie verte. (PRNewsfoto/CRRC Corporation Limited)

Son portefeuille d'énergie renouvelable comprend la production d'énergie éolienne, d'énergie photovoltaïque et d'hydrogène et le stockage d'énergie. CRRC, dont la pierre angulaire est son système complet d'éoliennes, a mis au point une technologie et une chaîne industrielle qui couvrent toutes les facettes de l'électricité propre, de la production au transport, en passant par la distribution et l'utilisation. L'entreprise est outillée pour offrir des solutions personnalisées d'intégration du stockage de l'hydrogène et de l'énergie éolienne et solaire pour divers scénarios, accélérant ainsi le virage mondial vers le pic des émissions de carbone et la carboneutralité.

Mise en place d'une chaîne complète pour l'industrie de l'énergie éolienne et solaire

En 2023, 60 % de toute la nouvelle capacité éolienne ajoutée à l'échelle mondiale provenait de la Chine, ce qui souligne le rôle important de la Chine dans l'essor de l'énergie éolienne à travers le monde. Pionnier dans le secteur de la fabrication d'équipement d'énergie éolienne en Chine, CRRC dispose d'une chaîne industrielle complète et d'une vaste gamme de produits. L'entreprise est parvenue à créer une grappe industrielle pour l'équipement d'énergie éolienne, comprenant des systèmes complets d'éoliennes, des génératrices, des pales, des barils de tours éoliennes des convertisseurs, des multiplicateurs de vitesse, des transformateurs, et plus encore. CRRC propose plus de 80 modèles, avec des produits phares allant de 1,5 MW à 12 MW pour les applications côtières et des produits de 8 MW à 20 MW pour les applications en mer. Ses capacités en matière de développement, de conception et de fabrication d'équipement se classent parmi les meilleures au monde, desservant plus de 260 parcs éoliens dans le monde, avec une capacité installée totale de plus de 13 000 unités.

En avril de cette année, Brinckmann (BM), l'une des plus grandes sociétés de conseil et de recherche en énergie renouvelable au monde, a annoncé le classement des parts de marché des quatre principaux fabricants de composants de pales d'éoliennes, de multiplicateurs de vitesse, de convertisseurs et de génératrices. CRRC a obtenu la première position mondiale en ce qui concerne les générateurs éoliens.

Au-delà de l'énergie éolienne, CRRC a également fait progresser le secteur de l'énergie photovoltaïque. En tirant parti des technologies de base du secteur du transport ferroviaire, comme l'intégration des systèmes, les convertisseurs et les systèmes de contrôle, CRRC a mis au point une série d'onduleurs centralisés et en chaîne, d'une puissance cumulative de plus de 50 GW. Ses produits sont adaptés aux différents environnements, allant des centrales électriques à grande échelle dans le désert et les vasières en passant par les toits industriels et commerciaux, et sont utilisés dans plus de 20 pays.

Énergie d'hydrogène et stockage d'énergie : Souplesse, sécurité, efficacité

La hausse de l'adoption des sources d'énergie renouvelable, comme l'énergie éolienne et solaire, a fait de la production d'hydrogène à partir de l'énergie verte une solution essentielle pour faire face à la volatilité et au caractère intermittent de ces ressources.

Le système flexible de production d'hydrogène à partir de l'énergie verte de CRRC permet de préserver un équilibre dynamique entre la charge de production d'hydrogène et la capacité de production d'énergie éolienne et solaire. Faisant appel aux prévisions éoliennes et solaires, à la planification de l'énergie, au contrôle des grappes et à la régulation gaz-liquide, la solution intègre souplesse, sécurité, efficacité et intelligence. Elle offre des avantages optimaux au niveau du système pour de multiples scénarios de production d'hydrogène à énergie renouvelable, y compris la conversion du courant alternatif (CA) en courant continu, la connexion au réseau et le stockage autonome, etc.

Le stockage de l'énergie est essentiel au développement de l'énergie renouvelable et constitue un élément clé du nouveau système d'alimentation. Celui-ci stocke et diffuse l'énergie, réduit la consommation d'énergie éolienne et solaire, gère les périodes de forte demande et améliore la fiabilité de l'approvisionnement en électricité. CRRC a introduit le système de stockage d'énergie à refroidissement liquide 5.X, affichant une capacité de 5 MWh dans une seule cabine et une efficacité de conversion maximale de 99 %. Le système garantit une sécurité, une longévité et une fiabilité supérieures.

En tant que leader mondial des technologies énergétiques, CRRC vise à être le fer de lance des progrès technologiques, à stimuler l'évolution et la mise à niveau des technologies d'énergie renouvelable et à contribuer à la transition énergétique mondiale vers une Terre plus propre et plus belle.

