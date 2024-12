L'avenir du train à grande vitesse se dévoile : le prototype CR450 EMU fait ses débuts à 400 km/h

Une percée dans la technologie ferroviaire, le CR450 EMU établit de nouvelles normes en matière de vitesse, de sécurité et de confort

BEIJING, 30 décembre 2024 /CNW/ - Le prototype des rames automotrices électriques (EMU) CR450 a été officiellement dévoilé à Beijing, ce qui marque une étape importante pour le Projet d'innovation scientifique et technologique CR450. Le prototype comprend deux modèles, le CR450AF et le CR450BF, tous deux conçus et fabriqués respectivement par des filiales de CRRC Corporation Limited (« CRRC », SHA: 601766), Qingdao CRRC Sifang Rolling Stock Co., Ltd. et CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. Les modèles sont conçus pour atteindre une vitesse de 400 km/h (environ 249 mph), établissant de nouvelles normes dans la technologie des trains à grande vitesse.

La série CR450 est à la pointe dans ce domaine grâce à ses performances supérieures, notamment en termes de vitesse opérationnelle, d'efficacité énergétique, de niveau de bruit dans la cabine et de distance de freinage. En voici les points forts :

Vitesse accrue : Avec une vitesse d'essai pouvant atteindre 450 km/h (280 mph) et une vitesse d'exploitation de 400 km/h, le CR450 vise à réduire de manière significative le temps de trajet, offrant une expérience de voyage plus rapide et plus efficace. Sécurité avancée : les trains ont une distance de freinage plus courte et une stabilité améliorée, ce qui permet de maintenir la sécurité même à des vitesses élevées. Efficacité énergétique : la conception réduit la résistance globale du train de 22 % et son poids de 10 %, ce qui contribue à réduire l'empreinte écologique. 4.Confort amélioré : une amélioration de l'indice de confort, une réduction de 2 décibels du bruit dans la cabine et une augmentation de 4 % de l'espace de service garantissent un voyage plus agréable et plus relaxant pour les passagers. Technologie intelligente : des améliorations technologiques complètes dans des domaines tels que le contrôle et la conduite des trains, l'interaction intelligente avec le conducteur, la surveillance de la sécurité et les services aux passagers garantissent une expérience de voyage plus intelligente, plus efficace et plus sûre pour les passagers comme pour les exploitants.

Le prototype CR450 EMU intègre des technologies de pointe pour la sécurité du fonctionnement à grande vitesse, la réduction de la traînée et de la consommation, la maîtrise des vibrations et du bruit, la construction légère et la conception intelligente intégrée. Cet ensemble d'innovations ne constitue pas seulement un cadre technologique solide pour les rames automotrices électriques (EMU) de 400 km/h, mais favorise également des avancées globales en matière de théorie, de technologie, d'équipement, de normes et de pratiques de gestion, propulsant ainsi le paysage mondial des technologies ferroviaires à grande vitesse.

