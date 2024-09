Déverrouiller des niveaux de vitesse maximale et différents scénarios d'application

BERLIN, Allemagne, 26 septembre 2024 /CNW/ - Lors de l'événement InnoTrans 2024 à Berlin, en Allemagne (kiosque 210, hall 4.2), CRRC Corporation Limited (CRRC), SHA : 601766) a présenté une gamme complète de solutions avancées de transport de passagers qui couvrent tous les niveaux de vitesse et scénarios d'application. Présentées sous le thème « On Track for A Low Carbon Future » (Sur la bonne voie pour un avenir à faibles émissions de carbone), ces innovations et leurs plateformes de développement ont suscité beaucoup d'attention de la part des participants.

CRRC dévoile des solutions de transport de passagers intelligentes respectueuses de l’environnement lors de l’événement InnoTrans 2024, libérant des niveaux de vitesse maximale et différents scénarios d’application. (PRNewsfoto/CRRC Corporation Limited)

Lancement de véhicules de tourisme à grande vitesse pour les déplacements longue distance

CRRC a dévoilé une gamme de rames automotrices électriques intelligentes à grande vitesse conçues pour différentes vitesses : la rame automotrice électrique intelligente à haute vitesse de 350 km/h, la rame automotrice électrique intelligente standard de 250 km/h et la plateforme de rame automotrice électrique à puissance centralisée de 160 km/h. La rame automotrice électrique intelligente phare de 350 km/h est doté3 d'une conception de technologie de transmission à grande vitesse appuyée par une analyse intelligente des défaillances, améliorant ses capacités grâce à une analyse intelligente avancée et à un système d'assistance à la conduite. Le système de capteurs du train peut détecter de façon exhaustive les conditions du véhicule et de l'environnement, ce qui améliore considérablement ses renseignements opérationnels. Le train a été mis en service sur le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung en octobre 2023 et, à la mi-juillet de cette année, il avait transporté plus de 4 millions de passagers.

Des solutions ferroviaires pionnières plus vertes pour les gammes non électrifiées

CRRC a dévoilé des solutions de transport ferroviaire écologiques qui répondent au virage vers la mobilité carboneutre, notamment le train interurbain intelligent à énergie nouvelle CINOVA H2 de CINOVA et le train régional intelligent à hydrogène entièrement automatique montant jusqu'à 160 km/h. Ces trains intègrent des systèmes alimentés à l'hydrogène dans l'ensemble du véhicule, en utilisant des piles à hydrogène pour atteindre l'objectif de zéro émission de carbone tout en exploitant des sources d'énergie renouvelable.

Renforcer l'autonomie des villes grâce à la technologie intelligente des wagons à courte distance

CRRC a dévoilé une plateforme innovante pour les déplacements interurbains et régionaux, mettant en vedette la nouvelle RAÉ CINOVA H2, train interurbain intelligent à énergie nouvelle et le train régional intelligent à hydrogène entièrement automatique montant jusqu'à 160 km/h. CINOVA 2.0 intègre une technologie de conduite intelligente, réduisant la consommation moyenne d'énergie par habitant à moins de 0,75 kWh par 100 kilomètres, ce qui représente une amélioration remarquable de 15 % par rapport aux trains actuels. Le train régional intelligent de 160 km/h redéfinit le navettage urbain en offrant des services rapides, de grande capacité et similaires à ceux des autobus, parfaitement adaptés au transport rapide et efficace des voyageurs dans les quartiers d'affaires centraux et autres régions métropolitaines densément peuplées.

Offrir des solutions rentables de transport ferroviaire urbain pour répondre à différents besoins

CRRC a développé un portefeuille diversifié de solutions de transport ferroviaire urbain, y compris des trains de métro standard, des trains monorail suspendus, des tramways 100 % modernes et des systèmes de transport ferroviaire rapide autonome (ART). Chaque solution est conçue pour répondre aux différentes demandes de trafic, poussant la mobilité urbaine verte vers de nouveaux sommets. Notamment, les systèmes ART utilisent des roues en caoutchouc et une technologie de piste virtuelle pour transformer le transport urbain, éliminant ainsi la dépendance aux voies et aux caténaires aériens, tout en assurant une intégration transparente aux réseaux de transport en commun modernes.

