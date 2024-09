L'entreprise mène la charge en matière de transport lourd efficace et durable

BERLIN, 27 septembre 2024 /CNW/ - Dans le cadre du salon InnoTrans de cette année, CRRC Corporation Limited (« CRRC », SHA : 601766) a occupé le devant de la scène avec son exposition sous le thème « On Track for A Low Carbon Future », présentant une série de solutions de transport de marchandises rapides et écologiques pour les véhicules de transport lourd à son kiosque, situé au kiosque 210, hall 4.2 du bâtiment Messe Berlin à Berlin, en Allemagne.

Accroître la capacité de fret grâce à une technologie de pointe en matière de véhicule de transport lourd

CRRC présente des technologies de transport de marchandises de nouvelle génération. (PRNewsfoto/CRRC Corporation Limited)

À l'avant-garde de la technologie de transport ferroviaire, les capacités de transport lourd de CRRC sont inégalées à l'échelle mondiale. Sa locomotive électrique à 24 essieux, une merveilleuse technologie de traction, peut déplacer des trains de marchandises de 10 000 tonnes jusqu'à une longue et large déclivité de 12 % avec une seule unité. La locomotive peut être personnalisée pour répondre aux diverses demandes opérationnelles et est équipée de technologies intelligentes de pointe qui garantissent une sécurité, une fiabilité et une efficacité supérieures.

CRRC a également lancé un wagon de minerai avec une capacité de charge de 45 tonnes qui établit un nouveau record en matière de capacité de chargement, conçu pour transporter jusqu'à 46 800 tonnes lorsqu'elle est en formation.

Fixer de nouvelles normes pour le transport de marchandises à grande vitesse

La rame automotrice électrique intelligente phare de 350 km/h, conçue dans une forme aérodynamique inspirée de l'esturgeon chinois et dotée d'une carrosserie argentée, blanche et rouge, a assuré sa place en tant que nouveau venu le plus rapide et le plus spacieux dans le domaine des trains de marchandises à grande vitesse, des amateurs en ligne l'ayant qualifié de « Express Freight Hero » (héros du transport express de marchandise).

« Chaque véhicule est doté de deux portes de chargement d'une largeur de 2,9 m qui sont inégalées à l'échelle mondiale, une caractéristique visuelle qui distingue les rames automotrices électriques pour le transport de marchandises à grande vitesse des modèles de passagers conventionnels », a fait remarquer Wu Shengquan, spécialiste technique de CRRC. Contrairement au transport aérien et routier, les rames automotrices électriques pour le transport de marchandises résistent particulièrement bien aux impacts environnementaux. Pouvant parcourir 1 500 kilomètres en seulement cinq heures, elles consomment seulement 8 % de l'énergie par unité de mesure de poids de la cargaison par rapport aux avions, ce qui souligne leurs avantages économiques et environnementaux.

Offrir des solutions écologiques « crées en Chine » pour le marché mondial du transport ferroviaire

« Le 28 juin de cette année, CRRC a réalisé une percée révolutionnaire à Beijing, dévoilant pour la première fois ses locomotives à énergie nouvelle au monde. « Parmi les sept modèles exposés, une locomotive hybride à motorisation hydrogène et électrique d'une puissance de 2 000 kW a retenu l'attention, a déclaré Sun Shidong, un autre spécialiste technique de CRRC.

La série comprend une gamme polyvalente de sorties de puissance, de 1 000 kW à 2 000 kW, englobant des locomotives hybrides à motorisation diesel et électrique, des locomotives alimentées uniquement par batterie, et des locomotives hybrides à motorisation hydrogène et électrique. Ces locomotives sont conçues pour favoriser des émissions de carbone minimales ou nulles et de faibles niveaux de bruit, optimisant ainsi l'efficacité. Elles soulignent le dévouement de CRRC à réduire les émissions de carbone et à diriger le virage vers des pratiques durables dans le secteur des transports.

