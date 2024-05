En accord avec le thème de l'exposition, « Marques chinoises, partagées mondialement », l'entreprise présente des solutions intégrées pour l'équipement énergétique et industriel en mettant l'accent sur des approches à faibles émissions de carbone

SHANGHAI, 14 mai 2024 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a mis en lumière ses solutions d'énergie verte et ses solutions industrielles systématiques lors de la Journée des marques en Chine 2024, la huitième édition de cette grande exposition qui s'est tenue à Shanghai du 10 au 14 mai. Les solutions présentées mettent en valeur les récentes contributions de Shanghai Electric au développement de l'énergie propre grâce à ses percées technologiques qui répondent aux besoins régionaux, dévoilant une vision d'une Chine plus verte, alimentée par son innovation à faible émission de carbone conçue pour aider le pays à atteindre plus rapidement son objectif de carboneutralité.

Les solutions d’énergie verte de Shanghai Electric sont présentées à l’exposition de la Journée des marques en Chine, construisant un paysage remodelé par des technologies d’énergie propre

Le thème de l'exposition de Shanghai Electric, qui est segmenté en quatre domaines couvrant l'histoire de la marque, l'innovation technologique, l'énergie verte et la Belt and Road Initiative, brosse le tableau d'un avenir dans lequel les êtres humains, les industries et la nature prospèrent en harmonie, ainsi qu'une perspective de progrès durable et de prospérité alimentée par une nouvelle qualité de forces productives. Cette nouvelle philosophie de développement de la Chine, conçue par le gouvernement, vise à inaugurer un nouveau chapitre de croissance économique.

Un nouveau plan en faveur d'un développement vert et à faibles émissions de carbone

Au cœur de l'histoire de la marque, Shanghai Electric a représenté de façon créative des projets industriels et d'énergie propre au sein de paysages luxuriants et sereins. Cette visualisation, inspirée d'une peinture traditionnelle chinoise datant du XIIe siècle intitulée « Un millier de miles de montagnes et de rivières », offre non seulement aux visiteurs un aperçu d'une vision où tous les secteurs peuvent bénéficier de technologies à faible émission de carbone, mais souligne également l'ambition de Shanghai Electric à prendre les rênes de la transformation énergétique mondiale.

Innovation technologique : L'épine dorsale de la fabrication de haute qualité

Mettant en avant ses prouesses technologiques, Shanghai Electric a fait une démonstration de ses solutions et produits qui élèvent la fabrication à un niveau supérieur, soulignant la poursuite incessante de l'innovation technologique par l'entreprise. Voici quelques-unes des innovations présentées :

Un équipement nucléaire doté d'une cuve de réacteur à eau sous pression qui pèse 1 300 tonnes lorsqu'elle est remplie d'eau.

Un centre de broyage composite de haute précision qui offre une précision de broyage de 0,000 4 mm.

Un carreau en céramique résistant aux températures élevées qui peut supporter des températures de près de 1 400 °C.

Une forge à soufflerie pour la fabrication de matériaux contenant 9 % de nickel pouvant fonctionner à des températures extrêmement basses de -196 °C.

Énergie verte : Favoriser une chaîne industrielle durable

Sous la bannière de l'« énergie verte », Shanghai Electric a présenté son système de production d'énergie complémentaire éolien-solaire-stockage-hydrogène et sa solution intégrée source-réseau-charge-stockage, mettant en avant ses systèmes électriques de nouvelle génération et ses parcs industriels carboneutres qui alimentent des régions à travers le monde. L'entreprise a mis en avant le système de gestion de l'énergie (EMS) qui a été déployé dans un certain nombre de projets dans le monde, ainsi que son système et équipement de base servant à la fusion nucléaire contrôlée, qui sont à l'avant-garde du marché chinois.

Marques chinoises, partagées mondialement

Shanghai Electric a partagé l'histoire de l'entreprise relative à l'accélération du développement de l'énergie propre en collaboration avec ses partenaires mondiaux au moyen d'un écran interactif, illustrant de manière vivante une feuille de route destinée à bâtir un avenir plus vert et plus durable. À la fin de l'année dernière, plus de 140 succursales de Shanghai Electric ont été établies à l'étranger dans 35 pays et territoires, entreprenant plus de 100 projets couvrant l'énergie thermique, l'énergie photovoltaïque, l'énergie nucléaire, le stockage d'énergie, la transformation des déchets en énergie, les moteurs à combustion et l'énergie au charbon. Grâce à ses solutions innovantes, Shanghai Electric contribue à générer un total de 1,2 billion de kWh d'électricité et à réduire les émissions de carbone de 35 millions de tonnes.

À l'aube d'une nouvelle ère alimentée par l'énergie propre, Shanghai Electric se positionne à l'avant-garde, se concentrant sur les transformations vertes, à faibles émissions de carbone et numériques pour étendre ses activités et aider la Chine et d'autre pays à atteindre leurs ambitions à faibles émissions de carbone. En tant que leader dans le domaine des équipements pour les nouvelles énergies et acteur crucial dans l'automatisation des équipements haut de gamme, Shanghai Electric explore constamment les frontières de l'innovation afin d'ouvrir de nouvelles possibilités au sein de l'écosystème industriel.

