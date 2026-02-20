Les entreprises québécoises ont annoncé l'achèvement du premier projet de construction à grande échelle utilisant Isobloc ZÉRO, un bloc de béton isolé sans ciment.

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Isobloc, connu pour ses blocs de béton isolés haute performance et durables, et CarbiCrete, leader mondial du béton décarboné, ont annoncé l'achèvement du premier projet au monde construit à l'aide d'Isobloc ZERO, un élément de maçonnerie isolant sans ciment développé conjointement par les deux entreprises.

Agrandissement du Patio Drummond à l'aide d'Isobloc ZERO (Groupe CNW/CarbiCrete Inc)

Isobloc ZÉRO a été créé pour réduire à la fois le carbone intrinsèque, c'est-à-dire les émissions résultant de la fabrication des matériaux de construction, et le carbone opérationnel, qui provient de la consommation énergétique directe d'un bâtiment.

Le procédé breveté de CarbiCrete permet de produire du béton sans ciment, évitant ainsi 100 % des émissions liées au ciment, tandis que la maçonnerie isolée d'Isobloc offre une finition extérieure, une isolation et une finition intérieure qui peuvent être installées en une seule étape.

Le projet a été réalisé à Drummondville, au Québec, par Maçonnerie Richard Lauzière pour Patio Drummond, le fabricant de maçonnerie et d'aménagement paysager qui produit le béton pour Isobloc ZÉRO.

« Isobloc ZÉRO est notre solution pour réduire les émissions de carbone dans l'industrie de la construction et bâtir de manière plus durable, ici même, chez nous », explique Eric Dionne, PDG d'Isobloc.

« La technologie CarbiCrete a été déployée pour la première fois ici, à Patio Drummond », explique Gary Belisle, PDG de CarbiCrete. « Je trouve donc tout à fait approprié que la première utilisation d'Isobloc ZÉRO dans un projet de construction ait lieu ici, sur le site même où les blocs ont été fabriqués. »

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton décarbonisé sans ciment et à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. CarbiCrete.com

À propos d'Isobloc

Fondée en 1984, Isobloc fabrique des blocs de maçonnerie isolés qui allient structure, isolation thermique et finition architecturale. L'entreprise est réputée pour son approche locale, durable et axée sur l'innovation. Isobloc.com

