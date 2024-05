TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - Lorrie King et Derrick Dempster, à la tête des Sociétés les mieux gérées au Canada, se sont joints, avec les membres de leur équipe, leurs commanditaires et des sociétés lauréates du programme, à David Chelich, chef de secteur, Développement des affaires, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et célébrer les lauréates de 2024.

Les Sociétés les mieux gérées au Canada ouvrent les marchés Mardi 14 mai 2024

Cela fait plus de 30 ans que l'on considère le summum de l'excellence, pour une société fermée canadienne, de recevoir le titre de lauréate du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada. Depuis la création de ce prestigieux titre en 1993, des centaines de sociétés l'ont convoité et se sont soumises à une évaluation des plus rigoureuses. Lors de ce processus, des aspects importants du leadership sont étudiés, comme la stratégie, la culture, l'engagement, les capacités, l'innovation, la gouvernance et la gestion financière.

