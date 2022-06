Des services d'intervention par téléphone sont maintenant offerts aux jeunes en dari, en pachtou, en russe et en ukrainien, gratuitement et en tout temps

TORONTO, le 20 juin 2022 /CNW/ - Chaque jeune mérite d'être entendu et de pouvoir exprimer ce qu'il ressent dans un endroit où il se sent en sécurité. Pour les nouveaux arrivants au Canada, des défis particuliers -- comme les barrières linguistiques -- peuvent constituer un obstacle à l'accès aux soutiens en matière de santé mentale.

Sachant qu'environ la moitié des nouveaux arrivants au pays sont des jeunes qui fuient les conflits en Afghanistan et en Ukraine, Jeunesse, J'écoute a reconnu le besoin urgent qu'il y avait de leur fournir un espace sécuritaire pour parler de leurs expériences. Jeunesse, J'écoute a bonifié son offre afin d'assurer des services d'intervention professionnels par téléphone, par l'entremise d'un interprète, en dari, en pachtou, en russe et en ukrainien - le premier organisme de santé mentale à le faire au Canada.

L'organisme national de bienfaisance en santé mentale pour les jeunes a accéléré la mise en service de ces quatre langues dans le cadre d'une réponse immédiate en cas de crise pour soutenir les jeunes touchés par les conflits en Afghanistan et en Ukraine. Cet accroissement linguistique est rendu possible grâce au financement généreux d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), qui soutient des initiatives pour les nouveaux arrivants avec l'introduction chez Jeunesse, J'écoute de services d'intervention par téléphone en arabe et en mandarin en 2019 et en prolongeant le financement du programme pour que ce service soit offert en 100 langues d'ici 2025.

Jeunesse, J'écoute apporte un soutien aux jeunes de toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Étant le seul organisme national à offrir aux jeunes de partout au pays des services de santé mentale 24 heures par jour, 7 jours par semaine, en anglais et en français, nous savons que trouver du soutien en matière de santé mentale peut être difficile. Demander de l'aide peut être source de stigmatisation, et de nombreux jeunes, y compris les nouveaux arrivants, peuvent ne pas maîtriser suffisamment la langue pour comprendre ou décrire ce qu'ils ressentent. En lançant des services d'intervention accessibles en plus de langues pour ceux nouvellement arrivés d'Afghanistan et d'Ukraine, Jeunesse, J'écoute espère mieux servir encore ces jeunes braves gens qui fuient les conflits.

« La vie de tant de jeunes a été bouleversée par l'obligation de quitter, voire de fuir, leur pays. Cela brise le cœur de penser à ce que ces jeunes traversent et à l'incertitude qu'ils peuvent ressentir. Nous croyons en un avenir où chaque jeune au Canada peut avoir accès au soutien nécessaire, de la manière qui lui convient le mieux, » dit Katherine Hay, Présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Rendre le soutien en matière de santé mentale en ligne plus accessible par le biais de la langue pour n'importe quel jeune à travers le Canada est une étape importante pour assurer un accès équitable à ceux pouvant être les plus vulnérables. Le soutien et la vision d'IRCC nous permettent de bonifier les offres linguistiques de Jeunesse, J'écoute pour répondre à un besoin crucial aujourd'hui et pour multiplier les langues dans lesquelles nos services seront offerts dans les mois à venir. »

« Le Canada est fier d'accueillir et d'aider depuis longtemps les personnes plus vulnérables au monde. Afin d'aider les nouveaux arrivants à s'adapter à la vie au Canada, nous devons nous assurer qu'ils ont accès aux ressources nécessaires pour gérer les traumatismes du passé et refaire leur vie. Il est particulièrement important de créer cet espace sécuritaire, accessible et adapté à la culture pour les jeunes vulnérables, et ce financement assurera que ceux qui fuient le conflit, y compris les Afghans et les Ukrainiens, bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

En offrant ses services d'intervention dans de nouvelles langues, Jeunesse, J'écoute peut répondre aux besoins du plus grand nombre de nouveaux arrivants qui arrivent au Canada. Jeunesse, J'écoute est solidaire des millions de personnes au pays qui se sont mobilisées pour cette cause, et collabore avec les fournisseurs de services d'établissement pour faire connaître notre expansion linguistique.

Lorsqu'un jeune téléphone au 1 800 668-6868 et appuie sur le 3, il sera mis en contact avec un intervenant professionnel et un interprète. Ce dernier mènera la séance par l'entremise de l'interprète.

EN BREF

Des jeunes s'identifiant comme des nouveaux arrivants ont eu un total de 2 500 interactions avec Jeunesse, J'écoute au cours des derniers six mois.

76 % d'eux ont rapporté avoir partagé quelque chose avec un intervenant de Jeunesse, J'écoute dont ils n'avaient jamais parlé auparavant.



81 % ont indiqué se sentir moins angoissés après avoir interagi avec Jeunesse, J'écoute.



86 % ont dit avoir obtenu le soutien qu'ils recherchaient de Jeunesse, J'écoute.

Pour avoir accès à des services en dari, en pashto, en ukrainien ou un russe, les jeunes arrivants n'ont qu'à téléphoner au 1 800 668-6868 et appuyer sur le 3 pour obtenir du soutien par l'entremise d'un interprète.

Ces quatre langues se rajoutent aux services offerts en arabe et en mandarin depuis 2021.

À PROPOS DE JEUNESSE, J'ÉCOUTE

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français et en anglais, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront obtenir le soutien qui leur est nécessaire, lorsqu'ils en ont besoin et de la manière dont ils le souhaitent. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en plus à propos de nous sur le site de Jeunesse, J'écoute.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

SOURCE Jeunesse, J'écoute

