EXTON, PA, le 2 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Ricoh USA, Inc, un fournisseur de services numériques intégrés et de solutions d'impression et d'imagerie, a annoncé la vente de ses affaires liées aux services de découverte électronique à Array, une entreprise de soutien en matière de litiges qui offre une gamme complète de services juridiques.

Les services de découverte électronique de Ricoh fournissent des solutions de gestion des preuves et des documents certifiées ISO 9001:2015 ainsi que des services de soutien des litiges qui intègrent avec succès la technologie, les procédures justifiées et les services professionnels pour répondre aux besoins uniques du secteur juridique. En élaborant des solutions novatrices qui offrent une visibilité et un contrôle, les solutions de découverte électronique de Ricoh permettent aux organisations de prendre des décisions d'affaires informées, de découvrir les renseignements essentiels de leurs données au stade le plus précoce, de gérer proactivement les coûts et d'atténuer les risques.

Cette entente est un moment important pour le marché des services et des solutions juridiques, puisqu'elle permettra à Ricoh et à Array d'offrir des services plus spécialisés dans le but d'améliorer le travail des équipes juridiques. Cette transaction contribue également à la stratégie de Ricoh visant à rehausser ses investissements dans le développement et l'offre de solutions à croissance élevée qui soutiennent et optimisent l'expérience en milieu de travail hybride et qui font appel à l'expertise technique que la clientèle connaît et à laquelle elle fait confiance. Puisque l'entreprise Array est axée sur le secteur des services juridiques et qu'elle détient une expérience avérée en matière de découverte électronique, cette entente contribuera également à accélérer la croissance et à rehausser l'offre de produits offerts aux clients faisant appel à la découverte électronique.

Ensemble, Ricoh et Array continueront de servir le secteur juridique en faisant le pont entre les clients et leurs services collectifs liés à l'imagerie en lien avec les litiges, la sténographie judiciaire, les services gérés, les solutions de flux de travaux et bien plus encore dans le but de faciliter l'accès à un ensemble d'offres qui répond à leurs besoins d'affaires.

« Cette entente illustre l'engagement continu de Ricoh à l'idée de prioriser les besoins des clients et de veiller à ce que chaque décision d'affaires soit prise dans leur intérêt, explique Carsten Bruhn, président-directeur général, Ricoh Amérique du Nord. En transférant ses affaires liées à la découverte électronique à Array, Ricoh renforce la valeur offerte au secteur juridique en se concentrant sur son expérience approfondie des solutions en milieu de travail, tout en rehaussant la gamme complète de services juridiques spécialisés offerts par Array. Cette décision intentionnelle et longuement réfléchie est une victoire collective pour Ricoh, pour Array, pour nos clients ainsi que pour le secteur des services juridiques. »

« Ricoh est un chef de file de confiance respecté du domaine des services numériques, et nous sommes heureux d'approfondir notre offre de services liés aux litiges en faisant l'acquisition de ses affaires de découverte électronique, explique Thadd Hale, président-directeur général, Array. Les clients pourront profiter de notre grande expertise et de nos capacités de découverte électronique, lesquelles leur sont essentielles pour prospérer dans le marché actuel. De plus, grâce à cet ajout à son portefeuille de services complet, l'entreprise Array est prête à devenir encore plus compétitive au sein du domaine des solutions technologiques et juridiques. »

Arbor Ridge Partners a joué le rôle de conseiller exclusif pour Ricoh et a géré cette transaction.

À propos d'Array

L'entreprise Array offre des services de soutien en matière de litige à des sociétés d'avocats et à des avocats d'entreprises partout au pays. Array combine les plus récentes technologies et des professionnels chevronnés de soutien en matière de litiges pour façonner des stratégies intelligentes axées sur les résultats. En gérant la logistique des litiges au moyen d'offres comme les services de découverte électronique, d'examens gérés, de découverte traditionnelle, de sténographie judiciaire, de recrutement de personnel juridique contractuel et de recrutement de juristes, de récupération de dossiers et de soutien pour les citations à comparaître, Array offre des services juridiques précieux dans le but d'améliorer le travail des équipes juridiques.

Ricoh est un fournisseur de solutions d'impression et d'imagerie ainsi que de services numériques conçus pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.





Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, sont à la portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2023, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,134 milliards de yens (environ 16,0 milliards de dollars US).





Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent pour laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.





Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.ricoh.com.





© 2024 Ricoh USA, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

