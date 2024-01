OTTAWA, ON, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Un peu partout au Canada, de nombreuses salles d'urgence débordent et les patients et patientes attendent beaucoup trop longtemps pour recevoir les soins dont ils ont besoin. Cette situation n'a rien de nouveau et continuera de se répéter tant que nous n'apportons pas de changements systémiques majeurs. Malgré les efforts inlassables des médecins, du personnel infirmier et des autres prestataires de soins de santé, des témoignages recueillis d'un bout à l'autre du pays montrent que dans certaines provinces ou certains territoires, les patients et patientes attendent jusqu'à 20 heures ou plus pour recevoir des soins.

En raison des pénuries de personnel, des engorgements dans les hôpitaux et de l'accès limité à des soins primaires en équipe de qualité, les services d'urgence hospitaliers manquent cruellement de ressources pour faire face au déferlement de patientes et de patients atteints de la grippe, de la COVID-19 ou du virus respiratoire syncytial (VRS) en cette période de l'année.

Personne ne veut passer 20 heures à attendre de recevoir des soins dont eux-mêmes ou leurs proches ont besoin. Il est primordial de mettre en place des solutions pour atténuer les difficultés que vivent la patientèle et les prestataires de soins de santé. Par exemple, les services d'urgence ne devraient pas remplacer les cliniques sans rendez-vous ou les soins primaires. Nous sommes confrontés à une crise des soins primaires au Canada, et nous devons trouver des solutions de toute urgence.

L'Association médicale canadienne (AMC) estime qu'il est grand temps de transformer et de reconstruire le système de santé, notamment en investissant en amont dans les soins primaires en équipe.

L'AMC demande aux provinces et aux territoires de signer et de mettre en œuvre des plans d'action en matière de santé dans le but d'accroître considérablement l'accès aux soins, d'améliorer les conditions de travail et de moderniser le système de santé canadien. Au Canada, une personne sur cinq n'a pas de prestataire de soins primaires et n'a pas accès à des soins rapides pour les problèmes de santé épisodiques ou urgents ou à des soins complets pour les maladies chroniques. Alors que les parlementaires se préparent à la session d'hiver, nous demandons instamment aux gouvernements de porter leur attention sur les soins de santé, plus particulièrement sur l'accès à des soins primaires en équipe de qualité. Sans collaboration et sans efforts concertés, nous continuerons de subir ce cycle sans fin qui contribue à la détérioration de notre système de santé et des conditions de travail du personnel de la santé.

Dre Kathleen Ross

Présidente de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne (AMC)

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations médiatiques de l'AMC, [email protected]; Elena Gabrysz, 514 839-7296; Eric Lewis, 506 566-1671