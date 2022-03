LES SERVICES BANCAIRES D'INVESTISSEMENT DE RAYMOND JAMES CÉLÈBRE UNE DÉCENNIE DE CROISSANCE ET DE RÉUSSITE AU CANADA APRÈS AVOIR DÉPASSÉ LA BARRE DES TROIS MILLIARDS DE $ D'ENGAGEMENTS DE PRÊTS

TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - La société Raymond James Finance Company of Canada Ltd. (RJFCC), filiale canadienne des Services bancaires d'investissement de Raymond James, célèbre une décennie de réussite. C'est en effet depuis 10 ans qu'elle offre des solutions bancaires d'investissement conçues pour les entités commerciales et les entreprises à l'échelle régionale, nationale et internationale à ses clients dans tout le Canada.

Depuis l'ajout de services de prêt à ses capacités canadiennes en 2012 suite à l'acquisition de la plateforme canadienne d'Allied Irish Bank, le portefeuille de prêts de Raymond James a récemment dépassé la barre des trois milliards de $ en engagements de prêts faits à d'importantes sociétés publiques, privées et institutionnelles et à des promoteurs présents dans des secteurs très variés de l'économie de notre pays.

« Ces 10 dernières années, Raymond James a octroyé un montant cumulé de plus de sept milliards de dollars dans le cadre de plus de 200 transactions de financement au Canada et aux États-Unis pour des promoteurs basés au Canada. Cette réalisation fait de notre entreprise l'une des banques d'investissement transfrontalières les plus actives au pays », déclare Daniel Simunac, directeur général et administrateur général de RJFCC. « Nous sommes fiers des réalisations de notre équipe locale et de la firme et nous avons hâte de continuer à consolider cette réussite en misant sur les relations que nous avons nouées et celles que nous nouerons tant avec les plus grandes sociétés de prêts canadiennes et qu'avec les partenaires financiers. »

« Raymond James continue d'étendre ses capacités dans les secteurs des services bancaires d'investissement, des marchés des capitaux, des activités fiduciaires et la gestion de patrimoine », déclare Jamie Coulter, chef de la direction de la maison de courtage de valeurs canadienne, Raymond James Ltée, filiale à propriété exclusive de Raymond James Financial Inc. « La forte croissance et la réussite attestée de nos activités de prêts sont un autre aspect qui renforce la position de Raymond James comme institution financière de premier plan au pays. »

Raymond James Financial Inc., l'une des principales maisons de courtage en valeurs mobilières indépendantes de plein exercice en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 500 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial Inc. et ses filiales gèrent plus de 1 260 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Notre firme compte aussi plus de 66 analystes en recherche couvrant environ 1 200 sociétés au Canada aux États-Unis et dans le monde. Au Canada, Raymond James Ltée répond aux besoins des marchés financiers des entreprises et des clients institutionnels canadiens et supervise plus de 70 milliards de dollars d'actifs de clients au nom d'investisseurs individuels et de leur famille, grâce à son réseau de 490 conseillers en placement travaillant dans 150 emplacements situés partout au pays.

SOURCE Raymond James Ltée

Renseignements: Pour en savoir plus sur Raymond James, veuillez consulter notre site www.RaymondJames.ca/fr-ca ou communiquer avec: Peter Kahnert, Vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing, Raymond James Ltée, Tél. : (416) 777-7063, [email protected]; Daniel Simunac, Directeur général et administrateur général, Raymond James Finance Company of Canada Ltd., Tél. : (416) 777-6399, [email protected]