HANGZHOU, Chine, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Le secteur de la sécurité en 2024 est un milieu très intéressant que Hikvision explore activement. Comme le secteur profite des innovations technologiques et s'adapte à l'évolution des besoins de la société, il est témoin de la convergence de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IdO) et les mégadonnées. Ces innovations ouvrent la voie à des solutions de sécurité plus intelligentes, proactives et prédictives qui sont non seulement robustes, mais qui répondent également aux exigences en matière de convivialité des utilisateurs.

Dans cet article, Hikvision souhaite partager les sept principales tendances qui, à son avis, auront une incidence importante sur l'industrie de la sécurité cette année.

1. L'IA améliore les capacités perceptives des machines

L'IA accélère la transformation du secteur de la sécurité en améliorant les capacités perceptives des machines. Cela est rendu possible grâce à l'intégration de la lumière visible, du son, des rayons X, de la lumière infrarouge, du radar et d'autres technologies.

Par exemple, la technologie de traitement du signal d'image basée sur l'intelligence artificielle révolutionne l'imagerie vidéo et fournit des images de haute qualité grâce à une réduction intelligente du bruit. Cela permet d'obtenir des images plus claires avec une large gamme dynamique et des détails précis, même dans des environnements à faible luminosité, ce qui réduit le recours à un éclairage supplémentaire et entraîne des réponses plus efficaces à propos de la situation.

2. Les applications axées sur l'IA sont sur le point de révolutionner différentes industries

Au cours de la dernière année, les progrès réalisés dans les modèles d'IA à grande échelle ont amélioré la capacité d'interpréter des situations complexes au moyen de données variées. Hikvision estime que ces progrès créent des possibilités pour des solutions d'IA plus personnalisées dans divers secteurs, y compris la fabrication, l'énergie, les soins de santé et l'éducation.

Fondées sur des plateformes ouvertes et des algorithmes avancés, les architectures simplifiées facilitent l'adoption de l'IA dans une gamme variée de secteurs verticaux. Cela stimule la collaboration et crée un écosystème novateur favorisant les progrès technologiques.

3. Nous observons une accélération de la convergence de l'informatique en nuage et de l'informatique en périphérie

La convergence de l'informatique en nuage et de l'informatique en périphérie stimule l'émergence de services plus rapides et plus efficaces. Il en résulte des solutions intelligentes en temps réel, comme un contrôle plus intelligent du périmètre et une gestion plus efficace des systèmes de sécurité en nuage, ce qui nous permet d'effectuer des analyses immédiates et de prendre de meilleures décisions en périphérie. Les plateformes infonuagiques minimisent également les investissements dans le matériel et offrent des options évolutives pour les entreprises de toutes tailles et de tous les budgets, réduisant ainsi les coûts initiaux et permanents.

4. La technologie de jumeau numérique a le potentiel de révolutionner la gestion d'entreprise

Les jumeaux numériques sont des modèles virtuels qui simulent des scénarios réels en temps réel. Leur intégration à l'AIoT, à l'informatique en nuage et à d'autres technologies nous permet de recueillir des renseignements dynamiques sur des paramètres de rendement comme la sécurité, le trafic et la consommation d'énergie. Cela favorise une expérience immersive avec des éléments visuels synchronisés, améliorant l'efficacité des processus, permettant une maintenance proactive et entraînant des économies de coûts et une meilleure gestion d'entreprise.

5. Les technologies d'affichage, en particulier la technologie DEL, progressent rapidement

L'adoption rapide de la technologie de puce sur plaque (COB) stimule la demande pour des écrans à LED de petite hauteur. Des solutions LED innovantes sont également en cours d'élaboration. Celles-ci visent à trouver un équilibre entre la consommation d'énergie et la haute résolution, promouvoir la carboneutralité et soutenir des applications plus larges. Les murs vidéo intégrés dans les centres de commande, par exemple, nous aident à prendre des décisions intelligentes au moyen de points de vue intuitifs. Les affichages interactifs et l'affichage numérique servent de catalyseurs pour la transformation numérique dans les secteurs de l'éducation, des affaires et de l'accueil.

6. La sécurité de l'authentification de l'identité numérique devient de plus en plus cruciale pour assurer la cybersécurité

L'authentification de l'identité numérique consiste à vérifier et à autoriser les identités, ce qui est une mesure de cybersécurité essentielle. Les auteurs de menaces utilisent des techniques comme l'hameçonnage, les logiciels malveillants et l'attaque par piratage psychologique pour subtiliser des renseignements personnels et des identités. Pour protéger les identités numériques, les utilisateurs et les organisations devraient utiliser des mots de passe forts, utiliser l'authentification multifactorielle, éviter les réseaux publics, mettre à jour leurs logiciels en temps opportun et se protéger contre les attaques par piratage psychologique.

7. Les technologies novatrices favorisent la durabilité environnementale et la résilience aux changements climatiques

Un nombre de plus en plus élevé d'intervenants de l'industrie adopte des pratiques écologiques pour réduire les émissions de carbone et l'utilisation des ressources. Cela comprend le transport efficace des produits, l'emballage durable et l'utilisation normalisée des composantes. Hikvision s'attend également à ce que des technologies novatrices soient utilisées pour accroître la résilience aux changements climatiques. L'intégration de capteurs de variables d'environnement dans les systèmes de sécurité, par exemple, permet de réagir plus efficacement aux catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les glissements de terrain et les avalanches.

