HANGZHOU, Chine, 28 avril 2025 /CNW/ - Hikvision a annoncé ses résultats financiers pour l'exercice 2024 et pour le premier trimestre de 2025. En 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 92,496 milliards de yuans, soit une croissance de 3,53 % sur 12 mois. Pour le premier trimestre de 2025, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 18,532 milliards de yuans, en hausse de 4,01 % sur 12 mois. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 2,039 milliards de yuans, ce qui représente une augmentation de 6,41 % sur 12 mois.

Hikvision publie ses résultats financiers pour l’exercice 2024 et pour le premier trimestre de 2025 (PRNewsfoto/Hikvision Digital Technology)

Au cours des deux dernières décennies, Hikvision s'est imposée comme un chef de file mondial de la sécurité, en développant un écosystème robuste de l'AI embarquée englobant plus de 30 000 produits. Aujourd'hui, la société demeure déterminée à réaliser des progrès constants et solides, en gérant les incertitudes au moyen d'une approche positive et prudente. Elle a maintenu sa position de chef de file sur le marché de la sécurité intérieure tout en recherchant la croissance des marchés étrangers et des entreprises novatrices. En mettant l'accent sur la rentabilité, l'entreprise favorise la transformation organisationnelle et perfectionne ses pratiques de gestion pour soutenir une croissance durable à long terme. En particulier, Hikvision est à l'avant-garde de l'exploitation des percées dans les technologies de modèles d'IA à grande échelle pour accélérer la numérisation fondée sur des scénarios dans diverses industries.

Au cours de la dernière année, l'entreprise a renforcé sa présence à l'étranger, ses principaux revenus d'affaires provenant des marchés internationaux atteignant 25,989 milliards de yuans, ce qui représente 28,10 % de son chiffre d'affaires total et une croissance de 8,39 % sur 12 mois. Les revenus étrangers de Hikvision s'étendent sur plus de 180 pays et régions, et les marchés en développement représentent plus de 70 % de ce total. L'augmentation constante des revenus tirés des activités à l'étranger est devenue un moteur important de la croissance globale des profits de l'entreprise. Par ailleurs, les activités d'innovation de Hikvision ont continué de croître rapidement, leurs revenus atteignant 22,484 milliards de yuans.

En 2024, Hikvision a continué d'accorder la priorité à la recherche et au développement, investissant 11,864 milliards de yuans en recherche et développement, ce qui représente 12,83 % de ses revenus totaux. Au fil des ans, l'entreprise a construit un système de recherche et développement à plusieurs niveaux fondé sur les capacités de recherche et développement du siège social, englobant des régions clés à l'échelle nationale et internationale.

Dans le cadre de ses derniers développements, Hikvision fait progresser activement les technologies de l'AI embarquée, grâce à ses modèles d'IA à grande échelle Guanlan intégrant entre autres la vision, le langage et les capacités multimodales. Ces innovations ont considérablement amélioré la perception et les capacités cognitives des produits et des solutions de Hikvision. Par exemple, en matière de protection du périmètre, le modèle à grande vision peut réduire de 90 % les fausses alarmes.

Hikvision s'engage à mettre en œuvre une stratégie de croissance de grande qualité, en mettant davantage l'accent sur l'innovation, l'amélioration de l'efficacité et la durabilité à long terme.

