HANGZHOU, Chine, 28 avril 2025 /CNW/ - Hikvision a publié son rapport 2024 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) , marquant sept années consécutives de partage de ses engagements et pratiques en matière de facteurs ESG. L'entreprise a notamment présenté sa philosophie de développement durable THRIVE pour la première fois. Guidée par sa philosophie « Tech for Good », Hikvision décrit cinq domaines d'intérêt : l'harmonie, la fiabilité, l'intégrité, la chaîne de valeur et l'environnement.

Hikvision publie son rapport 2024 sur les facteurs ESG, qui met en valeur sa philosophie THRIVE pour créer un avenir meilleur (PRNewsfoto/Hikvision Digital Technology)

En examinant attentivement les politiques mondiales, les critères de notation des facteurs ESG et les points de vue des parties prenantes, Hikvision a ciblé trois enjeux importants : « innovation technologique », « cybersécurité et protection des données » et « réponse aux changements climatiques ».

Stimuler le progrès social grâce à l'innovation

Hikvision explore depuis longtemps des approches novatrices pour s'attaquer aux défis sociaux. En matière de gouvernance urbaine, Hikvision a fourni des solutions de gestion de la circulation dans plus de 300 villes, optimisant la circulation à plus de 53 000 intersections. Dans le domaine de la numérisation industrielle, Hikvision s'est associée à CHN Energy pour développer une technologie d'analyse rapide de la qualité du charbon à grande échelle, en temps réel et non destructive, surmontant ainsi les limites des méthodes traditionnelles.

Grâce au programme STAR Program for Social Good , Hikvision tire parti de ses technologies pour préserver la faune, l'environnement et la culture. En date de 2024, Hikvision avait établi des partenariats avec plus de 30 ONG, Parmi ses efforts connus, mentionnons l'amélioration de la prévention des incendies au pont Lanxi, un ancien pont en bois construit en 1574, et la mise à niveau du système d'observation de la réserve de chasse de Kariega, en Afrique du Sud.

Améliorer la fiabilité de la cybersécurité et de la protection des données

Hikvision accorde constamment la priorité à la cybersécurité et à la protection des données, un engagement reconnu par des certifications prestigieuses, notamment ISO 27017, ISO 27018, DCMM et IEC 62443-4-1.

De plus, Hikvision met l'accent sur les compétences et la formation. En 2024, Hikvision a lancé 26 cours sur le thème de la cybersécurité et a mené 171 séances de formation, atteignant un engagement total des employés. Hikvision encourage également la prochaine génération de talents en soutenant le premier marathon de programmation du salon ISE 2025, à Barcelone.

Lutter contre les changements climatiques grâce à des stratégies à faibles émissions de carbone

Hikvision intègre des stratégies de décarbonisation dans ses politiques d'entreprise, établissant un plan d'affaires carboneutre axé sur les produits à faibles émissions de carbone, la fabrication intelligente, les opérations vertes et la transformation numérique.

Parmi les principales étapes, mentionnons la vérification de l'empreinte carbone de Hikvision pour 103 modèles et la première certification mondiale Carbon Footprint of Product Process de Bureau Veritas. Seize écrans à DEL de Hikvision ont reçu la certification Green Product Mark émise par TÜV Rheinland, ce qui en fait la première entreprise dans le secteur mondial des écrans à DEL à obtenir cette distinction.

Hikvision demeure déterminée à favoriser le développement durable, en jetant des bases solides pour des opérations stables et la création d'une valeur commune. À travers nos initiatives en cours, nous mettons en valeur notre philosophie THRIVE pour créer un avenir meilleur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2674251/Hikvision_releases_2024_ESG_report_delivering_THRIVE_a_future.jpg

SOURCE Hikvision Digital Technology

PERSONNE-RESSOURCE : Luke Liu, [email protected]