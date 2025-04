HANGZHOU, Chine, 30 avril 2025 /CNW/ - Hikvision a annoncé le lancement officiel de ses modèles d'IA à grande échelle Guanlan , une suite de moteurs d'apprentissage automatique pré-entraînés sur la base d'une connaissance approfondie du secteur. Conçus pour une parfaite maîtrise de la vision par ordinateur, du traitement du langage naturel et de la fusion multimodale, ces modèles constituent une nouvelle référence pour les applications de l'Internet des objets alimentées par l'IA (AIoT).

La philosophie de Guanlan

Hikvision dévoile les modèles d’IA à grande échelle Guanlan pour alimenter les produits et applications AIoT de nouvelle génération (PRNewsfoto/Hikvision Digital Technology)

Inspiré par une ancienne philosophie chinoise qui lit le langage subtil de l'eau - « Pour comprendre la nature et le mouvement de l'eau, il faut observer ses vagues » - Guanlan incarne l'art de percevoir la nature sous-jacente, les principes et la dynamique nuancée de toutes les choses. Derek Yang, vice-président du centre d'affaires international de Hikvision, a déclaré : « La philosophie de base de Guanlan, qui consiste à découvrir des modèles cachés, correspond parfaitement à notre mission de fournir des informations plus intelligentes, plus rapides et plus claires grâce à des modèles d'IA à grande échelle. »

Une architecture à trois niveaux pour une numérisation basée sur des scénarios

Les modèles d'IA à grande échelle Guanlan de Hikvision présentent une architecture à trois niveaux, composée de modèles de base tels que les modèles de vision, de langage et multimodaux, de modèles industriels au niveau intermédiaire et de modèles de tâches au niveau supérieur. Cette architecture est conçue pour répondre à un large éventail de besoins, depuis les fonctionnalités fondamentales jusqu'aux applications de scénarios complexes, en offrant des capacités et une convivialité sans précédent :

des capacités de perception multimodale qui combinent images, texte et plus encore;

des méthodes de déploiement multiples pour des applications avancées et flexibles.

Les entreprises adoptant de plus en plus les technologies AIoT pour relever des défis opérationnels spécifiques et accélérer la transformation numérique, Hikvision a déplacé son attention de la sécurité vidéo vers des applications AIoT plus larges. Sur cette voie, il est devenu de plus en plus clair que les modèles d'IA à grande échelle joueront un rôle essentiel dans la révolution du secteur, en stimulant la numérisation des scénarios dans l'ensemble des secteurs public et privé.

Points forts des produits

Caméras DeepinViewX : Alimentées par les modèles de vision à grande échelle de Guanlan, ces caméras doublent la portée de l'analyse du contenu vidéo (ACV), réduisent de moitié les alarmes répétées, augmentent les taux de détection et réduisent les fausses alarmes périmétriques de plus de 90 % par rapport aux solutions d'IA classiques.

: Alimentées par les modèles de vision à grande échelle de Guanlan, ces caméras doublent la portée de l'analyse du contenu vidéo (ACV), réduisent de moitié les alarmes répétées, augmentent les taux de détection et réduisent les fausses alarmes périmétriques de plus de 90 % par rapport aux solutions d'IA classiques. NVR AcuSeek : Les grands modèles multimodaux de Guanlan permettent aux utilisateurs de rechercher des objets spécifiques dans les séquences vidéo à l'aide de requêtes en langage naturel. Les enregistreurs vidéo sur réseau (NVR) AcuSeek de Hikvision simplifient le processus de recherche vidéo, le rendant plus rapide et plus efficace.

: Les grands modèles multimodaux de Guanlan permettent aux utilisateurs de rechercher des objets spécifiques dans les séquences vidéo à l'aide de requêtes en langage naturel. Les enregistreurs vidéo sur réseau (NVR) AcuSeek de Hikvision simplifient le processus de recherche vidéo, le rendant plus rapide et plus efficace. Portefeuille AIoT élargi : Les déploiements à venir incluent les caméras thermiques HeatPro-Series et les caméras intelligentes pour points de contrôle, toutes deux améliorées par l'agilité et la précision inégalées de Guanlan.

Essayez Guanlan dès aujourd'hui

Les modèles d'IA à grande échelle améliorent considérablement la détection des objets et la recherche d'informations dans les vidéos. Nous espérons que de plus en plus de secteurs bénéficieront des modèles d'IA à grande échelle Guanlan de Hikvision et profiteront de l'intelligence et de la commodité qu'ils offrent. Nous souhaitons promouvoir la mise en œuvre des modèles d'IA à grande échelle Guanlan dans un grand nombre de secteurs et d'entreprises.

Pour en savoir plus, visitez notre page web sur les technologies AIoT . Vous pouvez également contacter votre représentant régional Hikvision pour planifier une démonstration en direct et découvrir comment les produits Hikvision avec les modèles d'IA à grande échelle Guanlan peuvent transformer les opérations, à la demande et à grande échelle.

