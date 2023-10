Les salarié.es de la Ville de Montréal sont outré.es!

MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Les deux principaux syndicats représentant la majorité des travailleuses et travailleurs de la Ville de Montréal sont absolument outrés par le fait que la Ville offre de doubles bonis à ses cadres dans un contexte d'inflation historique et de pénurie de main-d'œuvre. Les cols bleus et les cols blancs vivent les mêmes difficultés et quand leurs syndicats ont approché la Ville pour tenter de ralentir l'appauvrissement de ces derniers, la Ville a fermé la porte à toute possibilité.

« C'est absolument ahurissant de voir que les cadres sont plus respectés par cette administration que les cols blancs et les cols bleus qui sont directement responsables des services aux citoyens. Il y a plusieurs villes dans la province qui ont ouvert leur convention collective à l'avance pour l'améliorer ou qui ont bonifié l'offre salariale afin de ralentir l'appauvrissement et de retenir leurs salarié.es. La Ville de Montréal dit non à nous, mais oui aux cadres ! Comment ne pas être outré.es ? », dénoncent d'une seule voix Patrick Dubois, président par intérim du Syndicat des cols blancs de Montréal (SCFP 429) et Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

La Ville dit que ces bonis doublés pour les cadres servent aussi de remerciements pour le travail réalisé pendant la pandémie, sans prime de performance.

« Mais sur quelle planète vit cette administration ? Pendant que les cadres faisaient du télétravail, se sont nos membres qui étaient dans la rue pour offrir les services aux montréalais. Où sont leurs remerciements ? », ajoutent les présidents syndicaux.

