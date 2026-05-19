Avis aux médias - 68e Congrès de la CSN - La présidente Caroline Senneville rencontre les médias

MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - Le 68e Congrès de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) aura lieu au Centre des congrès de Québec du 25 au 29 mai 2026. La présidente, Caroline Senneville, tiendra un point de presse le lundi 25 mai à 10 h 30 lors duquel elle présentera les quatre grands thèmes qui guideront les débats des congressistes : les attaques gouvernementales répétées aux droits fondamentaux, syndicaux et du travail ; le renforcement des services publics pour le bien commun et l'économie québécoise ; l'encadrement de l'intelligence artificielle ainsi que l'avenir politique et constitutionnel du Québec.

Le 68e Congrès de la CSN accueillera près de 2 000 participantes et participants de partout au Québec. Plus haute instance de la confédération, ce rassemblement permet aux centaines de syndicats présents de se prononcer démocratiquement sur les grands thèmes qui orienteront les actions de la centrale syndicale au cours des trois prochaines années.

AIDE-MÉMOIRE

Point de presse de la présidente, Caroline Senneville

Lundi 25 mai 2026, à 10 h 30

Salle 205-A

Centre des congrès de Québec

Allocution de la présidente, Caroline Senneville

Lundi 25 mai 2026, vers 15 h

Salle de plénière, 200-C

Centre des congrès de Québec

Les représentant-es des médias qui souhaitent assister à des portions du congrès sont les bienvenus en tout temps. Merci de vous présenter aux inscriptions afin de récupérer votre accès.

Vous pouvez consulter le programme du congrès ainsi que les propositions soumises aux congressistes à l'adresse suivante : https://www.csn.qc.ca/68e-congres.

À propos

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle rassemble plus de 1600 syndicats et quelque 330 000 travailleuses et travailleurs dans tous les secteurs d'emploi.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour informations : Eve-Marie Lacasse, Conseillère aux communications, 514-809-7940, [email protected]