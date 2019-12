Les salarié.e.s du marché Bonsecours n'ont pas de quoi fêter en cette fin d'année

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Une manifestation s'est tenue dans le Vieux-Montréal ce soir en soutien à la vingtaine de salarié.e.s du marché Bonsecours qui ont appris récemment qu'ils seront licenciés le 31 janvier. Affectées à la sécurité, à l'entretien ménager et à l'organisation d'événements, ces personnes seront remplacées par des employé.e.s contractuels.

« Nous n'avons pas de quoi fêter en cette période des fêtes. C'est vraiment triste que cette institution qu'est le marché Bonsecours ne sera plus desservie par du personnel permanent », de dénoncer la déléguée syndicale, Meriem Sagouma, du SCFP 301.

Les personnes licenciées se sentent trahies par l'administration de la Ville de Montréal qui n'a pas su garder une main-d'œuvre permanente et n'a pas fait assez pour les relocaliser. Le syndicat dénonce ce licenciement collectif et interpelle la Ville de Montréal afin qu'elle protège davantage les conditions de travail des salarié.e.s qui perdront leur emploi.

Les manifestants se sont dirigés vers l'hôtel de ville afin de présenter leurs doléances à la mairesse et poser des questions aux membres du conseil municipal lors de la dernière séance avant la nouvelle année.

« Nous avons remis un chandail à la mairesse à l'effigie de notre nouvelle campagne « Les bleus le font mieux! » Les travailleuses et travailleurs au marché Bonsecours sont des cols bleus et ils ont à cœur cette institution. Nous sommes déçus que la Ville ne reconnaisse pas leur apport », de conclure Mme Sagouma.

