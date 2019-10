Les Rôtisseries St-Hubert devient la première chaîne de restauration à adhérer au programme ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - 110 rôtisseries St-Hubert adhèrent au programme ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC, la seule attestation gouvernementale pour la gestion des matières résiduelles remise à des industries, commerces et institutions (ICI) de toutes tailles et de tous secteurs d'activité situés au Québec.

Mme Sonia Gagné présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, a tenu à souligner l'exemplarité de la chaîne de restauration en présence des franchisés dans le cadre du Congrès des Rôtisseries St-Hubert, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

Pour les Rôtisseries St-Hubert, l'innovation en matière d'initiatives environnementales se poursuit. Les établissements qui adhérent au programme ICI on recycle + s'engagent dans une démarche de gestion des matières résiduelles. Ils implantent des mesures respectant la hiérarchie des 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation) au sein de leurs restaurants.

« Depuis 10 ans, nous accompagnons les industries, commerces et institutions (ICI) dans la mise en place de mesures concrètes qui permettent de réduire la quantité de matières résiduelles qu'ils génèrent. Lorsqu'une bannière telle que St-Hubert, connue et appréciée des Québécois et des Québécoises, met en place des pratiques d'affaires responsables, il faut non seulement saluer ses gestes, mais en profiter pour inviter toutes les autres entreprises à s'en inspirer. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Bien qu'exigeant, ce programme cadre parfaitement avec notre intention de faire notre part pour l'environnement et de nous positionner comme chaîne de restauration à forte conscience écologique ; il faut de la volonté et de l'audace pour inscrire l'ensemble de nos restaurants dans une démarche de responsabilité sociale. Nos clients et nos employés sont de plus en plus préoccupés par l'empreinte environnementale des commerces qu'ils fréquentent ou pour lesquels ils travaillent. Il est primordial d'agir en adéquation avec cette conscience environnementale. »

Richard Scofield, président des Rôtisseries St-Hubert

Faits saillants :

Instauré en 2003, le programme ICI on recycle + vise à reconnaître et à souligner les efforts extraordinaires des ICI dans la saine gestion de leurs matières résiduelles.

110 établissements Rôtisseries Saint-Hubert sont attestés ICI on recycle + niveau performance.

sont attestés ICI on recycle + niveau performance. En 2009, les Rôtisseries St-Hubert ont été la première chaîne de restaurants à développer des emballages 100 % recyclables et compostables.

Pour consulter la carte des Rôtisseries qui adhèrent au programme ICI on recycle + :

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus

À propos de RECYC-QUÉBEC - www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

Soucieuse de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage, RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 et qui a pour objectif de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources.

À propos du Groupe St-Hubert - www.st-hubert.com

Groupe St-Hubert compte plus de 10 000 employés répartis au sein de deux divisions : la restauration et l'alimentation. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui 124 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 31 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque St-Hubert et aussi sous les autres marques de restaurant de RECIPE Unlimited Corporation : sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés au poulet. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

