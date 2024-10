Le groupe Hisense annonce de nouveaux objectifs pour l'avenir lors de son 55e anniversaire

QINGDAO, Chine, 23 octobre 2024 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a annoncé avoir franchi une étape remarquable puisque ses revenus à l'international ont dépassé les 12,2 milliards de dollars américains pour l'exercice 2023. Cette réalisation importante a été annoncée lors des célébrations du 55e anniversaire du groupe, où l'entreprise a également dévoilé ses objectifs ambitieux pour l'avenir.

Hisense a considérablement élargi son empreinte mondiale et a réalisé des avancées majeures dans ses fondations technologiques. (PRNewsfoto/Hisense)

Au cours des cinq dernières années, Hisense a considérablement élargi son empreinte mondiale et a réalisé des avancées majeures dans ses fondations technologiques. L'acquisition de SanDen Corporation par l'entreprise et le développement de puces de qualité d'image alimentées par l'IA ont été des catalyseurs de croissance, permettant à Hisense de pénétrer de nouveaux marchés et d'améliorer ses capacités technologiques. Par conséquent, les revenus à l'étranger d'Hisense ont plus que doublé depuis 2019, et en 2023, les revenus du groupe Hisense ont dépassé les 28,7 milliards de dollars américains.

Lors de l'événement, le président du groupe Hisense, M. Jia Shaoqian, a prononcé un discours intitulé « Fidèle comme au début, créer l'avenir », présentant les futurs objectifs, notamment le fait de devenir un modèle de développement de haute qualité en tirant parti de grappes industrielles, la transition vers des activités écologiques et à faibles émissions de carbone, l'expansion de sa portée mondiale -- passant d'un modèle axé sur la Chine à un modèle de gestion véritablement mondial -- et l'établissement d'une entreprise de classe mondiale et d'une marque globale.

« Nous continuons de renforcer notre compétitivité de base en matière de technologie et de produits, de tirer parti de notre forte attractivité dans l'intégration interculturelle et d'améliorer la compétitivité mondiale en créant une matrice de marque, a souligné M. Jia. Hisense continuera de développer ses propres marques, visant le marché haut de gamme, en s'efforçant résolument de devenir un leader mondial! »

En mettant l'accent sur l'innovation, Hisense a consacré environ 5 % de ses revenus annuels à la recherche et au développement, dont 30 % sont dirigés vers la recherche préliminaire. En accordant la priorité aux besoins des utilisateurs et à la satisfaction de la clientèle, Hisense s'assure que ses produits et technologies servent les utilisateurs et créent de la valeur.

Hisense a établi une forte présence mondiale avec 36 parcs industriels et bases de production, 30 centres de recherche et développement et 64 bureaux à l'étranger, formant un réseau « 5+1 » couvrant l'Europe, les Amériques, l'ANASE, le Moyen-Orient, l'Afrique et la Chine. Pour stimuler la croissance, Hisense accélère son empreinte manufacturière à l'échelle mondiale. En Afrique, l'entreprise établit de nouvelles installations de production, tandis qu'en Amérique latine et dans les pays de l'ANASE, Hisense augmente la localisation de sa production et ses capacités de recherche. Cette expansion stratégique permettra à Hisense de mieux servir ses clients et de renforcer sa position concurrentielle à l'échelle mondiale.

Avec la vision de bâtir une « entreprise centenaire », Hisense s'engage à améliorer continuellement sa gouvernance d'entreprise. En s'alignant sur les pratiques exemplaires mondiales, en favorisant la diversité au sein du conseil d'administration et en mettant en œuvre une structure plus robuste, l'entreprise vise à améliorer son niveau de gouvernance et à accélérer son parcours pour devenir une entreprise de calibre mondial.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

