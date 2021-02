OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - L'agriculture continue d'être un moteur important de l'économie canadienne et nos producteurs jouent un rôle clé pour veiller à ce que les Canadiens aient accès à des aliments abordables et de grande qualité. Agriculture et Agroalimentaire Canada a terminé une analyse du revenu agricole pour 2020 et 2021 et les résultats montrent que le revenu agricole canadien et la valeur des exploitations agricoles devraient atteindre un sommet inégalé. De nombreux producteurs et familles agricoles se trouvent ainsi sur des bases plus solides et sont en mesure de contribuer à la relance économique du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a communiqué les résultats de l'analyse lors de son discours à l'assemblée annuelle de la Fédération canadienne de l'agriculture.

Le secteur agricole devrait connaître une croissance importante dans les principaux secteurs financiers en 2020 et 2021. Malgré les défis récents, notamment les effets de la COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire, la croissance du revenu agricole montre que le secteur résiste bien à ces perturbations et adapte ses décisions agricoles en conséquence.

On prévoit que le revenu net comptant (RNC) aura augmenté de 21,8 % en 2020, passant de 13,5 milliards de dollars en 2019 à 16,5 milliards de dollars en 2020. De plus, le revenu des exploitations agricoles devrait également avoir augmenté en 2020; en particulier, le revenu net d'exploitation (RNE) moyen par ferme devrait avoir augmenté de 25,4 %, passant d'un peu moins de 76 000 $ en 2019 à environ 95 000 $ en 2020. Le revenu moyen des familles agricoles devrait avoir augmenté de 8,6 % pour atteindre un peu plus de 194 000 $ en 2020, poussé par l'augmentation du RNE tiré de l'agriculture.

Le secteur des grains a connu une très bonne année, contribuant à une augmentation de 11,9 % des recettes globales des productions végétales. Cependant, les perturbations de la main-d'œuvre, des changements dans la structure du commerce international et la fluctuation du prix des produits de base ont entraîné des difficultés, notamment pour certaines parties du secteur des productions végétales, comme l'horticulture. On prévoyait que les recettes des productions animales diminueraient de 1,9 %, principalement en raison des effets négatifs de la COVID-19 subis dans le secteur des viandes rouges.

Pour 2021, l'incertitude continue de planer concernant la COVID-19. Toutefois, si la situation actuelle des conditions du marché continue de se rétablir, le RNC devrait encore augmenter en 2021 de 6,8 % pour atteindre 17,6 milliards de dollars. On prévoit que le RNE moyen augmentera de 8,5 % pour s'établir à environ 103 000 $ par ferme, et que le revenu moyen des familles agricoles grimpera de 7,2 % pour s'établir à un peu moins de 208 000 $. La valeur nette devrait s'élever à 3,5 millions de dollars par ferme, soit une augmentation de 2,9 % par rapport aux niveaux de 2020.

Profitant de cette prédiction des revenus, le secteur a aussi obtenu de très bons chiffres en 2020 atteignant près de 74 milliards de dollars en comparaison aux 67 milliards de dollars en 2019. Ces chiffres font en sorte de rapprocher le gouvernement de sa cible de 75 milliards de dollars en exportations de produits agroalimentaires et de fruits de mer d'ici 2025. Le secteur s'est montré résilient en affichant un rendement record pour les exportations agricoles et agroalimentaires, malgré la COVID-19 et tous les défis qu'elle pose. Le secteur de l'agriculture est un moteur de croissance qui contribue au redémarrage de l'économie canadienne.

Citations

« Malgré toutes les difficultés auxquelles ils ont dû faire face en raison de la COVID 19, les hommes et les femmes du secteur agricole se sont mobilisés pour remplir les tablettes de nos épiceries. Les prévisions d'aujourd'hui sur le revenu agricole et notre solide rendement à l'exportation de l'année dernière sont des indications encourageantes que les producteurs agricoles canadiens réussissent bien durant cette période sans précédent. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La prévision du revenu agricole est une analyse régulière qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada entreprend en collaboration avec les gouvernements provinciaux et Statistique Canada. Elle donne des indications importantes sur les perspectives à court terme de l'agriculture primaire au Canada .

. Les recettes monétaires agricoles pour l'ensemble des grandes cultures devraient atteindre 28,3 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 17 % par rapport aux niveaux de 2019.

Les recettes globales des productions végétales devraient avoir augmenté de 12 % en 2020, compensant une baisse de 2 % des recettes des productions animales.

Les recettes monétaires agricoles des légumineuses et des cultures spéciales devraient s'élever à 3,6 milliards de dollars en 2020.

Le gouvernement du Canada a fait des investissements considérables et a pris d'importantes mesures pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire, prévenir la propagation du virus de la COVID-19 et lutter contre les éclosions dans les exploitations agricoles lorsqu'elles se produisent.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca