L'incertitude économique et les perturbations dans le commerce mondial modèrent la demande d'espaces commerciaux industriels

TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Deux des plus importants secteurs de l'immobilier commercial au Canada, soit les bureaux et les espaces industriels, continuent d'évoluer alors que les répercussions à long terme de la pandémie et les bouleversements commerciaux mondiaux en cours redéfinissent comment et où les entreprises exercent leurs activités. Comme les conflits commerciaux et les préoccupations économiques plus larges créent de l'incertitude, on observe une modération de l'activité dans le secteur de l'immobilier industriel dans la plupart des marchés canadiens. Parallèlement, des changements dans les modèles traditionnels de milieux de travail et l'évolution des attentes des occupants ont intensifié la demande d'espaces de bureaux; un segment qui a été considérablement touché par l'adoption du télétravail durant et après la pandémie. Ces dynamiques changeantes jettent les bases de la prochaine phase du marché de l'immobilier commercial au Canada, alors que les employeurs réévaluent leurs besoins en espace et que les propriétaires adaptent à de nouveaux modèles de demande.

« Comme pour le secteur de l'immobilier résidentiel, l'incertitude économique plus large a, au cours des dernières années, eu une incidence sur la prise de décisions dans l'immobilier commercial », indique Matt Jacques, directeur général par intérim, Royal LePageMD CommercialMC. « Ce qui est différent pour 2026, c'est un sentiment de stabilité grandissant. Les entreprises ne réagissent plus à chaque nouvelle économique et adoptent plutôt une approche plus délibérée à long terme dans leurs décisions en matière de planification d'espace et d'investissements. »

« Alors qu'une certaine prudence demeure, on sent un optimisme quant à la normalisation des conditions du marché. Au fur et à mesure que la confiance revient progressivement, nous nous attendons à voir une plus grande constance dans l'activité dans les marchés des bureaux et des espaces industriels d'un bout à l'autre du Canada. Toutefois, les variations régionales signifient que cette tendance se manifestera de façon diversifiée à travers le pays. »

Des changements graduels dans la participation au marché du travail et la présence sur le lieu de travail continuent d'influencer la façon dont les espaces commerciaux sont utilisés dans les principaux marchés canadiens. En janvier, le taux d'emploi national a fléchi de 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 60,8 %.1 C'est dans le secteur de la fabrication que le recul de l'emploi a été le plus marqué, avec la perte de 28 000 emplois, ainsi que dans les secteurs du transport et de l'entreposage. Parallèlement, des gains ont été enregistrés dans d'autres secteurs, dont les arts, le divertissement et les loisirs, l'agriculture, les soins de santé, la construction et le commerce de gros et de détail.

« Même si certains secteurs, comme celui de la fabrication, font actuellement face à des défis, l'expansion dans les secteurs de soutien et axés sur les services est annonciatrice d'une croissance future plutôt que d'une contraction », souligne Jacques. « Pour les prochains mois, ces dynamiques du marché du travail devraient influencer où et comment les entreprises louent des espaces, renforçant ainsi la demande pour des environnements de bureaux flexibles et bien situés, et des installations industrielles efficaces qui sont alignées sur l'évolution des besoins de la main-d'œuvre. »

________________________________ 1 Enquête sur la population active, janvier 2026 , Statistique Canada, 6 février 2026

Les retours obligatoires au bureau devraient soutenir une activité de location de bureaux accrue

Alors que les employés des entreprises au Canada sont de plus en plus nombreux à devoir retourner au bureau, le marché immobilier des bureaux dans les grandes villes devrait poursuivre sa reprise progressive en 2026.

L'adoption du télétravail et des modèles de travail hybride qu'a entraîné la pandémie a eu un impact important dans les marchés des bureaux des centres-villes et a ralenti l'activité de location. Cette dynamique a cependant changé, alors que des employeurs d'envergure comme la Banque Royale du Canada, Rogers Communications et Starbucks Canada ont rappelé leur personnel dans les bureaux d'entreprise en 2025 et au début de 2026, mettant en œuvre des horaires de travail au bureau de trois, quatre et même cinq jours. Les employés fédéraux seront aussi de retour au bureau quatre jours par semaine, et ce, dès le début de cet été.

« Ces deux dernières années ont été cruciales pour le secteur des bureaux qui a progressivement regagné un certain élan après les perturbations sans précédent causées par la pandémie, alors que les tours des centres-villes se sont vidées durant les périodes de confinement. Le marché ne retourne pas à sa forme d'avant la pandémie. Il évolue plutôt vers quelque chose de plus délibéré et de plus intentionnel », affirme Jacques. « Les employeurs accordent une plus grande importance à la manière dont peut être utilisé l'espace plutôt qu'à la superficie qu'ils occupent, priorisant des aménagements qui favorisent la collaboration, la flexibilité et l'expérience employé. D'un bout à l'autre du pays, ce virage façonne de plus en plus les décisions de location. »

« Même si les modèles de travail hybride feront partie de l'équation à long terme, l'augmentation de la présence au bureau ainsi que des stratégies plus claires en matière de milieu de travail contribuent à stabiliser le marché. »

Selon un sondage mené auprès des professionnels des marchés de l'immobilier commercial de Royal LePage au pays, 66 % des experts s'attendent à ce que la demande de la part d'occupants pour des espaces de bureaux augmente modestement ou demeure la même en 2026 dans leur marché respectif, tandis que 5 % d'entre eux prévoient une hausse importante de la demande. Parallèlement, 42 % des experts s'attendent à une baisse du taux d'inoccupation dans leur marché respectif cette année.

Le secteur industriel demeure résilient malgré les risques économiques

En 2026, l'immobilier industriel devrait continuer d'être l'une des catégories d'actifs commerciaux les plus performantes au Canada. Même si la croissance de la location d'espaces industriels a modéré par rapport aux sommets atteints pendant la pandémie, les indicateurs fondamentaux de la demande restent intacts, soutenus par l'activité du commerce électronique, la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement et le besoin constant d'installations d'entreposage et de distribution.

Les ventes du secteur de la fabrication ont connu une hausse importante dans les premiers stades de la reprise après la pandémie, stimulées par la réouverture de l'économie après les confinements et par la demande refoulée des consommateurs. Entre décembre 2020 et décembre 2021, les ventes ont augmenté de 19,2 %2 et, depuis, sont restées élevées, se chiffrant généralement entre 65 et 75 milliards de dollars par mois. Partout au Canada, ce niveau d'activité soutenu a été un facteur clé de la demande en immobilier industriel.

Plus récemment, cependant, dans un contexte de perturbations commerciales, qui continuent de représenter un risque pour la demande d'espaces industriels, le dynamisme dans le secteur s'est atténué. En 2025, les ventes totales du secteur de la fabrication ont diminué modestement de 0,4 %,3 principalement en raison de pertes dans les secteurs du pétrole, du charbon et des produits chimiques, qui, compte tenu des tarifs, ont subi les contrecoups de la volatilité des prix et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Selon Statistique Canada, environ la moitié des fabricants ont déclaré avoir été touchés par les droits de douane d'une manière ou d'une autre, plus particulièrement par les hausses des prix et l'augmentation des dépenses liées aux matières premières.

« Le secteur industriel a constamment fait preuve de résilience. Même si des risques économiques persistent en raison des politiques commerciales, des tarifs et de l'incertitude mondiale généralisée, la demande pour des espaces industriels fonctionnels et bien situés demeure forte. Ceci est particulièrement vrai dans les marchés liés au commerce et à la logistique, où la proximité aux corridors de transport, aux ports et aux centres urbains continue de susciter l'intérêt des occupants », mentionne Jacques.

« Pour les prochains mois, un ralentissement dans les nouvelles constructions et le réalignement en cours de la chaîne d'approvisionnement maintiendront l'équilibre au sein du marché. Alors que les entreprises priorisent l'efficacité et la rapidité de mise en marché, la création d'installations industrielles modernes demeurera une composante cruciale du paysage canadien de l'immobilier commercial. »

Près de la moitié (47 %) des experts des marchés commerciaux de Royal LePage s'attendent à ce que la demande des occupants pour des espaces industriels augmente en 2026 dans leur marché respectif.

Les réalités régionales façonnent les perspectives commerciales du Canada

D'un bout à l'autre du pays, les secteurs des bureaux et des espaces industriels progressent à différentes vitesses, reflétant par le fait même les nuances régionales distinctes de chaque marché. Certains grands centres, comme la région du Grand Toronto, commencent à voir un regain de dynamisme dans la location de bureaux, alors que les retours obligatoires au bureau se généralisent. D'autres, cependant, comme les centres-villes de Vancouver et de Calgary, continuent d'accuser un retard ou ont déjà largement achevé leur transition vers un retour au travail en présentiel, ce qui se traduit par une plus grande stabilisation des conditions.

On observe aussi des disparités dans les marchés industriels. Certaines villes ont ressenti plus fortement les impacts des tensions commerciales et de l'incertitude entourant l'imposition de droits de douane, en particulier celles où la concentration d'industries manufacturières et exportatrices était plus grande. En revanche, les régions soutenues par des économies diversifiées, des infrastructures de logistique et des industries axées sur le marché intérieur ont fait preuve d'une plus grande résilience.

« Comme dans le secteur résidentiel, le paysage commercial canadien est véritablement un marché de marchés », ajoute Jacques. « Chaque région a des leviers économiques, une dynamique du travail et un mélange d'industries qui lui sont propres. Cette diversité signifie que la performance continuera de varier d'une ville à l'autre et d'une classe de propriété à l'autre. »

Les données sur les taux de disponibilité et les prix demandés pour la location pour 2025 et 2024 détaillées dans le rapport proviennent d'Altus Data Studio. Il s'agit d'une plateforme de données et d'analyses du marché immobilier offerte par Groupe Altus, un chef de file en matière de renseignements sur l'immobilier commercial.

Tableau - Rapport sur l'immobilier commercial 2026 : rlp.ca/tableau-rapport-sur-limmobilier-commercial-2026

SOMMAIRES RÉGIONAUX

RÉGION DU GRAND TORONTO

Dans la région du Grand Toronto, les taux d'inoccupation dans la plupart des classes d'immeubles de bureaux ont diminué en 2025 par rapport à la même période en 2024, tandis que dans le segment industriel, les taux d'inoccupation ont enregistré une hausse et les loyers demandés ont fléchi durant la même période.4

« Au cours de la dernière année, la volonté des banques, des administrations publiques et des entreprises technologiques de faire revenir plus fréquemment leurs employés au bureau a inversé la tendance sur le marché de la location de bureaux à Toronto. La demande d'espaces de bureaux de grande qualité dans le centre-ville a sensiblement augmenté, de grandes entreprises comme Wealthsimple, Lyft et Nvidia ayant acquis d'importantes surfaces en 2025 », indique Wil Irons, vice-président exécutif, location commerciale et investissements chez Royal LePage Signature Realty. « Alors que les organisations s'éloignent des modèles de télétravail et de bureaux partagés, plusieurs privilégient maintenant des environnements qui favorisent la collaboration entre les employés, offrent une proximité à Union Station et proposent des commodités intéressantes. Cette demande renouvelée a absorbé les stocks disponibles dans les immeubles AAA et de classe A. »

Irons ajoute : « Comme plusieurs projets de nouvelle construction de bureaux ont été mis en veilleuse pendant la pandémie, l'offre nouvelle devrait rester limitée à court terme, ce qui devrait soutenir la reprise continue du marché des bureaux à Toronto. En revanche, le marché des espaces de bureaux de classe B et C dans le centre-ville devrait continuer à afficher une certaine faiblesse, les locataires gravitant vers des actifs de plus grande qualité, ce qui entraînera une reprise en K dans le marché. »

Dans le Grand Toronto, les indicateurs fondamentaux du marché industriel demeurent solides, bien que les pressions découlant de l'imposition de droits de douane ainsi que du manque de confiance des consommateurs aient commencé à exercer une pression à la baisse sur les loyers.

« Les petites entreprises, sensibles aux marges, ressentent particulièrement l'impact, d'autant plus que les baux signés pendant la période de forte croissance durant la pandémie arrivent à échéance dans un contexte de hausse des coûts », précise Irons. « La pandémie a entraîné une vague sans précédent de demande d'espaces industriels, alimentée par la croissance du commerce électronique et le besoin d'installations d'entreposage et de distribution chez les grands utilisateurs comme Amazon. Même si ce boom initial s'est modéré, les facteurs structurels à long terme continuent de soutenir une demande saine. Par conséquent, le secteur industriel local devrait rester résilient, les espaces de grande qualité et bien situés continuant d'afficher de solides performances. »

_______________________________ 4 Un tableau détaillé des données est disponible ici . Les données proviennent d'Altus Studio, une plateforme de données et d'analyses du marché immobilier offerte par Groupe Altus. Remarque : Le loyer brut direct total estimé reflète les loyers demandés pour les inscriptions actives au cours d'une période donnée. Toutes les annonces ne divulguent pas les loyers demandés. Les loyers demandés ne reflètent pas les incitatifs accordés aux locataires (y compris les périodes sans loyer). Les données sont un indicateur retardé et les informations recueillies sur le terrain peuvent varier en conséquence.

Tableau - Rapport sur l'immobilier commercial 2026 : rlp.ca/tableau-rapport-sur-limmobilier-commercial-2026

RÉGION DU GRAND MONTRÉAL

Dans la région du Grand Montréal, les taux d'inoccupation dans la plupart des classes d'immeubles de bureaux ont augmenté en 2025 par rapport à la même période en 2024, plus particulièrement dans la catégorie de classe C, tandis que dans le segment industriel, les taux d'inoccupation ont enregistré une hausse et les loyers demandés ont fléchi durant la même période.5

« La location de bureaux de classe A continue d'afficher de meilleures performances que celle des espaces de classes B et C, les employeurs privilégiant les environnements de grande qualité offrant des commodités attrayantes et favorisant la collaboration et l'expérience employé. La main-d'œuvre montréalaise a largement fonctionné selon un modèle hybride, plusieurs employés étant tenus de se rendre au bureau trois jours par semaine. Or, ces modalités évoluent progressivement et de plus en plus d'organisations reviennent à des horaires de travail en présentiel semblables à ceux d'avant la pandémie », mentionne Georges Renaud, courtier immobilier commercial et résidentiel chez Royal LePage du Quartier.

« Cette demande a contribué à empêcher la baisse des loyers des bureaux de classe A, même si une pression persiste ailleurs dans le marché. Parallèlement, des contraintes en matière de capacité apparaissent, certains employeurs n'ayant pas de plans d'expansion ou suffisamment d'espace pour accueillir un retour complet au bureau. Soutenue par le solide bassin d'emploi de Montréal, la concurrence pour les espaces de bureaux plus grands, bien situés et offrant une variété de commodités devrait rester forte, ce qui maintiendra la pression sur le segment haut de gamme du marché. »

Renaud note que les loyers pour les espaces industriels ont fléchi modestement avec le ralentissement de la demande au cours de l'été, plusieurs locataires reportant leurs décisions dans l'attente d'une plus grande clarté dans le contexte actuel d'incertitude politique et économique.

« Malgré ce ralentissement, la disponibilité limitée des espaces industriels a contribué à empêcher une baisse des prix », souligne Renaud. « C'est parmi les actifs de catégorie inférieure et les installations où le plafond est bas offrant ainsi moins de flexibilité opérationnelle que le ralentissement a été particulièrement marqué. Cependant, les locataires industriels ont tendance à être moins sensibles aux fluctuations économiques à court terme, puisque leurs décisions de location sont généralement motivées par des besoins opérationnels à long terme. Par conséquent, les loyers devraient rester pratiquement stables en 2026, seuls les espaces industriels de grande qualité et bien situés pouvant demander une prime. »

________________________________ 5 Un tableau détaillé des données est disponible ici . Les données proviennent d'Altus Studio, une plateforme de données et d'analyses du marché immobilier offerte par Groupe Altus. Remarque : Le loyer brut direct total estimé reflète les loyers demandés pour les inscriptions actives au cours d'une période donnée. Toutes les annonces ne divulguent pas les loyers demandés. Les loyers demandés ne reflètent pas les incitatifs accordés aux locataires (y compris les périodes sans loyer). Les données sont un indicateur retardé et les informations recueillies sur le terrain peuvent varier en conséquence.

Tableau - Rapport sur l'immobilier commercial 2026 : rlp.ca/tableau-rapport-sur-limmobilier-commercial-2026

GRAND VANCOUVER

Dans le centre-ville de Vancouver, le taux d'inoccupation de classe A a légèrement fléchi en 2025 pour demeurer parmi les plus restreintes en Amérique du Nord, alors que les prix demandés pour la location, toutes catégories confondues, ont également diminué. Le marché des immeubles de bureaux dans la grande région est demeuré plus résilient. Dans le segment industriel de l'ensemble de la région, les taux d'inoccupation ont enregistré une hausse et les loyers demandés ont fléchi durant la même période.6

« Le marché de la location de bureaux dans le centre-ville de Vancouver a conservé une certaine faiblesse depuis la fin de la pandémie, avec la plus forte pression sur les grands immeubles de bureaux, alors que les entreprises réduisent leur empreinte et continuent d'opter pour des modèles de travail hybride. Par conséquent, pour attirer des locataires, les propriétaires du centre-ville proposent de plus en plus d'incitatifs, comme des loyers réduits et des périodes sans loyer plus longues. En revanche, les marchés des immeubles de bureaux à l'extérieur du centre-ville ont connu une croissance plus stable des prix de location », explique Raman Bayanzadeh, directeur, équipe d'investissement et de développement en immobilier commercial chez Royal LePage Sussex. « En raison de la faiblesse persistante du marché des bureaux au cours des deux dernières années, l'offre de nouveaux locaux s'est maintenue à des niveaux très modestes jusqu'en 2025. Certains promoteurs, dont les demandes pour des projets à usage mixte avaient déjà été approuvées, ont réagi en augmentant les composantes résidentielles et hôtelières, tout en réduisant la superficie des bureaux pour répondre à l'évolution de la demande.»

« La bonne nouvelle, c'est que les conditions actuelles du marché offrent aux locataires de bureaux une occasion unique de mettre la main sur des espaces de grande qualité dans des immeubles convoités. Plusieurs locataires se montrent sélectifs et adoptent une approche prudente, les utilisateurs plus sensibles aux prix attendant des signaux plus clairs indiquant que le marché a atteint son plancher avant de s'engager. »

Bayanzadeh ajoute que, les prix de location industriels, qui avaient bondi pendant la période de reprise après la pandémie, ont atteint un sommet en 2024 avant de se modérer en 2025, alors que la croissance du commerce électronique et la demande en logistique se sont atténuées après avoir atteint des sommets.

« Même si les coûts de location ont depuis diminué et que les taux d'inoccupation sont en hausse, les conditions du marché commencent à retrouver un équilibre », indique Bayanzadeh. « Pour les prochains mois, un ralentissement des nouvelles constructions devrait contribuer à rééquilibrer l'offre et la demande, favorisant ainsi une plus grande stabilité dans le marché industriel. Avec une baisse de la disponibilité, la demande est susceptible de rester concentrer sur des installations portuaires et des espaces d'entreposage modernes qui soutiennent le commerce, la logistique et la distribution, positionnant ainsi le secteur pour une croissance plus durable et à long terme. »

________________________________ 6 Un tableau détaillé des données est disponible ici . Les données proviennent d'Altus Studio, une plateforme de données et d'analyses du marché immobilier offerte par Groupe Altus. Remarque : Le loyer brut direct total estimé reflète les loyers demandés pour les inscriptions actives au cours d'une période donnée. Toutes les annonces ne divulguent pas les loyers demandés. Les loyers demandés ne reflètent pas les incitatifs accordés aux locataires (y compris les périodes sans loyer). Les données sont un indicateur retardé et les informations recueillies sur le terrain peuvent varier en conséquence.

Tableau - Rapport sur l'immobilier commercial 2026 : rlp.ca/tableau-rapport-sur-limmobilier-commercial-2026

OTTAWA

À Ottawa, les taux d'inoccupation dans les immeubles de bureaux de classe inférieure ont diminué en 2025 par rapport à la même période en 2024, tandis que dans le segment industriel, les taux d'inoccupation ont enregistré une hausse modeste, étant considérablement inférieurs à ceux d'autres grandes villes, et les loyers demandés ont augmenté durant la même période.7

« Dès juillet prochain, les fonctionnaires fédéraux devront travailler au bureau quatre jours par semaine, ce qui marque un virage important dans la politique relative au milieu de travail. À court terme, la faiblesse du marché des bureaux devrait persister, les locataires et les propriétaires s'adaptant à cette transition », affirme Luigi Aiello, courtier immobilier commercial et résidentiel chez Royal LePage Team Realty. « Éventuellement, l'augmentation de la fréquentation des bureaux devrait soutenir une croissance modeste des loyers et exercer une pression à la baisse sur les taux d'inoccupation. Or, l'engagement du gouvernement fédéral à réduire la taille de la fonction publique par attrition et des départs à la retraite devrait tempérer le rythme de la reprise, modérant la croissance globale du marché. »

Aiello ajoute que le secteur de l'immobilier industriel d'Ottawa continue d'afficher des indicateurs fondamentaux solides, sous-tendus par une demande soutenue des entreprises œuvrant dans les domaines des soins de santé, des centres d'entraînement et de la fabrication.

« Même si l'exposition aux pressions exercées par l'imposition de tarifs a été plus grande dans le secteur manufacturier, les exploitants d'Ottawa ont fait preuve d'une résilience notable. Plusieurs entreprises industrielles de la ville sont des entreprises familiales ou multigénérationnelles qui ont résisté à plusieurs cycles économiques, ce qui leur a permis d'adopter une vision à plus long terme lorsqu'elles traversent des périodes d'incertitude », explique Aiello. « Un intérêt soutenu de la part d'entreprises de Toronto à la recherche d'occasions d'expansion rentables alimente l'activité de location. Avec une nouvelle offre limitée à l'horizon et une base économique diversifiée, le secteur est bien positionné pour maintenir son élan en 2026, en particulier si la confiance dans l'économie dans son ensemble s'améliore. »

________________________________ 7 Un tableau détaillé des données est disponible ici . Les données proviennent d'Altus Studio, une plateforme de données et d'analyses du marché immobilier offerte par Groupe Altus. Remarque : Le loyer brut direct total estimé reflète les loyers demandés pour les inscriptions actives au cours d'une période donnée. Toutes les annonces ne divulguent pas les loyers demandés. Les loyers demandés ne reflètent pas les incitatifs accordés aux locataires (y compris les périodes sans loyer). Les données sont un indicateur retardé et les informations recueillies sur le terrain peuvent varier en conséquence.

Tableau - Rapport sur l'immobilier commercial 2026 : rlp.ca/tableau-rapport-sur-limmobilier-commercial-2026

CALGARY

À Calgary, les taux d'inoccupation de toutes les classes d'immeubles de bureaux ont diminué en 2025 par rapport à la même période en 2024, tandis que dans le segment industriel, les loyers demandés ont augmenté et les taux d'inoccupation sont restés stables durant la même période.8

« Alors que l'année 2026 se dessine, le marché de l'immobilier commercial de Calgary montre des signes clairs de stabilisation et de croissance mesurée, présentant des occasions pour les investisseurs et les dirigeants-propriétaires d'entreprises. Calgary a largement normalisé sa stratégie en matière d'environnement de travail. Les mandats de retour au bureau ne sont plus le principal moteur des activités de location. Les entreprises se concentrent sur l'ajustement de la taille, l'optimisation et la conception d'espaces qui favorisent la collaboration et l'engagement des employés », a déclaré Maxine Morrison, vice-présidente exécutive et conseillère immobilière chez Royal LePage Benchmark. « Ce virage est manifeste dans la demande croissante pour des espaces haut de gamme axés sur la productivité, parallèlement à la conversion de l'offre de bureaux plus anciens. Le marché voit des entreprises adapter leurs stratégies pour favoriser des environnements qui renforcent la culture et la visibilité, alors que les petites et moyennes entreprises recherchent activement des espaces évolutifs et flexibles pour soutenir leur croissance continue. »

« Parallèlement, les options de stationnement limitées et les défis d'accessibilité au centre-ville poussent certains locataires à explorer les bureaux à l'extérieur du cœur de la ville, ce qui exerce une pression sur l'inventaire dans la banlieue. Les petites entreprises, en particulier, recherchent des espaces qui leur permettent de grandir leurs équipes et de renforcer la culture d'entreprise, tandis que les employés accordent de plus en plus d'importance à la visibilité auprès de la direction et aux occasions de collaboration en personne. Dans les marchés des banlieues, nous observons une forte demande des entreprises œuvrant dans le domaine des soins de santé, des centres d'entraînement et des activités familiales, notamment les cliniques de psychologie, soins chiropratiques, de physiothérapie et les garderies et les aires de jeux intérieures, ce qui contribue à l'augmentation des activités de location de bureaux dans ces secteurs. »

Morrison ajoute que le solide marché industriel de Vancouver a généré des retombées positives claires pour Calgary. Plusieurs entreprises en viennent à réaliser qu'il est plus rentable de transporter leurs marchandises directement depuis les ports de la côte ouest et d'utiliser Calgary comme centre plaque tournante de distribution intérieure pour l'Ouest canadien, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur les taux d'inoccupation.

« L'incertitude persistante à l'égard de l'imposition de tarifs a eu un impact important sur la construction de nouveaux espaces commerciaux. Contrairement à la construction résidentielle, l'acier est largement utilisé dans les immeubles commerciaux et cette matière première a été soumise à des droits de douane et à des coûts de production plus élevés. » souligne Morrison. « Les secteurs du commerce électronique, de la logistique, de la distribution et les exploitants de centres de données stimulent la demande, se relocalisant vers l'intérieur des terres depuis les ports de la côte Ouest pour tirer parti de l'avantage géographique de Calgary. La prélocation continue de projets spéculatifs maintient une pression à la hausse sur les prix de location nets effectifs. L'infrastructure de Calgary, la croissance de sa population et les réinstallations stratégiques positionnent la ville pour une croissance soutenue des prix de location industriels et une stabilisation du marché des bureaux en 2026. »

« Les avantages géographiques de Calgary -- particulièrement sa proximité avec la frontière américaine -- devraient donner à la ville un avantage concurrentiel sur Edmonton et soutenir la croissance industrielle continue à l'avenir. »

________________________________ 8 Un tableau détaillé des données est disponible ici . Les données proviennent d'Altus Studio, une plateforme de données et d'analyses du marché immobilier offerte par Groupe Altus. Remarque : Le loyer brut direct total estimé reflète les loyers demandés pour les inscriptions actives au cours d'une période donnée. Toutes les annonces ne divulguent pas les loyers demandés. Les loyers demandés ne reflètent pas les incitatifs accordés aux locataires (y compris les périodes sans loyer). Les données sont un indicateur retardé et les informations recueillies sur le terrain peuvent varier en conséquence.

Tableau - Rapport sur l'immobilier commercial 2026 : rlp.ca/tableau-rapport-sur-limmobilier-commercial-2026

