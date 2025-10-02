MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - BCE Inc. (TSX : BCE) (NYSE : BCE) tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats du troisième trimestre 2025 à l'intention du milieu financier, le jeudi 6 novembre 2025 à 8 h (HE).

Les participants comprendront Mirko Bibic, président et chef de la direction, et Curtis Millen, chef des affaires financières. Les journalistes sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.

Pour participer, composez le numéro sans frais 1-800-990-2777 ou 416-855-9085, code d'identification 61556#. Un enregistrement sera disponible jusqu'à minuit le 4 février 2026 au 1-888-660-6264 ou 289-819-1325, code d'identification 61556#.

La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur le site Web de BCE, à la page

Téléconférence sur les résultats de BCE pour le troisième trimestre 2025 .

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

